Jan Urban straci posadę po meczu z Rumunią? Selekcjoner mówi wprost o zwolnieniu

Jan Urban komentuje plotki o dymisji po porażce z Rumunią

Przegrana z najsłabszym zespołem w grupie natychmiast wywołała dyskusję o tym, czy Jan Urban utrzyma posadę selekcjonera reprezentacji Polski. W trakcie pomeczowego spotkania z mediami szkoleniowiec usłyszał bezpośrednie pytanie dotyczące potencjalnego pożegnania ze stanowiskiem. Trener postawił sprawę bardzo jasno, dając do zrozumienia, że czuje ciążącą na nim presję, lecz ostateczny ruch należy wyłącznie do kierownictwa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

„Chłopaki zostawili mnóstwo zdrowia. Była dobra reakcja po strzelonej bramce kontaktowej. Ja będę szukał pozytywów. Czy mnie zwolnią, czy nie - nie zależy to ode mnie” - stwierdził Jan Urban.

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Chociaż biało-czerwoni zeszli z boiska pokonani, opiekun kadry próbował bronić swoich podopiecznych i chwalił ich za walkę do samego końca. Z jego wypowiedzi wynika jednak jednoznacznie, że jest przygotowany na absolutnie każde rozwiązanie.

Selekcjoner Jan Urban tłumaczy powołania i broni Lewandowskiego

Sporo czasu podczas rozmowy z dziennikarzami Jan Urban poświęcił na uargumentowanie swoich wyborów kadrowych, szczególnie wystawienia młodych piłkarzy w spotkaniu o dużą stawkę. Przekonywał, że właśnie w taki sposób trzeba budować nowy zespół i sprawdzać przydatność poszczególnych graczy do drużyny narodowej.

„Dzisiaj od samego początku mieliśmy czterech młodych zawodników. Oskar Kubiak zagrał dobre spotkanie, choć miał swoje błędy, ale to normalne. Kacper Potulski zagrał dobrze. Podobnie Marcel Reguła - zostawia zdrowie na boisku i za to dostał nagrodę. Tak się buduje i poznaje zawodników” - wyjaśniał trener.

Selekcjoner skomentował także zarzuty kierowane w stronę starszych i bardziej ogranych reprezentantów, biorąc ich w obronę.

„Nie widzę w tej chwili lepszego zawodnika od Zielińskiego, Casha, Szymańskiego, Lewandowskiego czy Zalewskiego. Rozpływamy się w pochwałach nad słynnym murem w Porto, czyli Kiwiorem i Bednarkiem. Przyjdzie czas, żeby ich zmienić, ale do tego potrzeba właśnie takich prób. Bo jak nie teraz, to kiedy?” - pytał retorycznie Urban.

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Polska przegrała z Rumunią. Jan Urban wskazuje błędy drużyny

Nawet próbując dostrzec dobre strony tego występu, szkoleniowiec otwarcie przyznał, że o losach rywalizacji przesądziły pomyłki polskiego zespołu. Zaznaczył, że utrata dwóch goli w krótkim czasie po przerwie to sytuacja, która w ogóle nie miała prawa zaistnieć.

„Wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Drużyna, która przegrała wszystko, grała przed własną publicznością i jej cechy wolicjonalne były na najwyższym poziomie. Tak, straciliśmy dwie bramki, w drugiej połowie za łatwo, pomagając przeciwnikowi” - przyznał na zakończenie Jan Urban.