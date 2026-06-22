Iga Świątek i Maja Chwalińska rozstawione w Wimbledonie. Kto jeszcze zagra w turnieju?

Iga Świątek i Maja Chwalińska z rozstawieniem

Broniąca tytułu Iga Świątek przystąpi do rywalizacji na londyńskiej trawie z trzecim numerem startowym. Pozycja Polki pokrywa się w pełni z jej aktualnym miejscem w światowym rankingu tenisistek. Wyżej od niej sklasyfikowane są obecnie jedynie Białorusinka Aryna Sabalenka oraz reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Pierwszą nierozstawioną uczestniczką będzie z kolei Łotyszka Jelena Ostapenko. To bardzo wymagająca rywalka, z którą Świątek jeszcze nigdy w karierze nie wygrała.

Z numerem dwudziestym w Wimbledonie zaprezentuje się natomiast Maja Chwalińska. 24-letnia Polka dotarła niedawno do finału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu, jednak przy zamykaniu listy zgłoszeń zajmowała dopiero 114. miejsce na świecie. Zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała musiała początkowo liczyć na przychylność organizatorów i specjalną dziką kartę. Po awansie we French Open przesunęła się na 21. lokatę, a wyższe rozstawienie zyskała dzięki wycofaniu się kontuzjowanej Kanadyjki Victorii Mboko. Zmagania w Londynie zainaugurowane zostaną 29 czerwca.

Kto z Polaków zagra w Wimbledonie?

Główna drabinka singla kobiet obejmuje również inne reprezentantki naszego kraju. Oprócz wyżej wymienionych tenisistek o cenne punkty na trawiastych kortach powalczą Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Lista zawodniczek zgłoszonych do rundy kwalifikacyjnej nie została jeszcze oficjalnie upubliczniona. Oznacza to, że grono startujących Polek wciąż może się teoretycznie powiększyć w nadchodzących dniach. Kibice muszą uzbroić się w cierpliwość, oczekując na kolejne komunikaty ze strony władz turnieju.

W prestiżowej rywalizacji mężczyzn w grze pojedynczej pewni udziału są Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz. Wiadomo już także, że w kwalifikacjach do brytyjskiego turnieju zabraknie innych biało-czerwonych. Wśród tenisistów najwyżej rozstawiony będzie włoski lider światowego rankingu Jannik Sinner, który broni mistrzowskiego tytułu. Turniej w Londynie jest jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w kalendarzu. Fani z całego świata liczą na wysoki poziom i niezapomniane emocje na korcie.