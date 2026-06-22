Zaskakujący gest podczas meczu Urugwaju. Piłkarz w ułamku sekundy zostawił cierpiącego rywala

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-22 9:57

Kibice śledzący nocne starcie Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka byli świadkami niezwykle niecodziennej sceny. W trakcie budowania akcji bramkowej przez południowoamerykański zespół, jeden z zawodników z Urugwaju udzielał wsparcia przeciwnikowi, którego złapały skurcze. Niespodziewanie postanowił on jednak porzucić poszkodowanego i popędzić w pole karne, a chwilę później padł gol wyrównujący.

Dwóch piłkarzy w akcji na boisku: zawodnik w czerwonej koszulce z numerem 3 i piłkarz Urugwaju w błękitnej koszulce z numerem 18 walczą o piłkę. Emocje związane z kontrowersyjnym meczem Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka, o którym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Rebecca Blackwell/ Associated Press

Zaskakujący incydent wydarzył się na krótko przed przerwą, dokładnie w czterdziestej trzeciej minucie spotkania. Wówczas niespodziewane prowadzenie utrzymywali gracze z Afryki. Na własnej połowie boiska Telmo Arcanjo zgłosił bolesne dolegliwości mięśniowe, a wsparcie zaczął mu okazywać reprezentant rywali, Federico Vinas. Choć pomoc ze strony przeciwnika jest w futbolu powszechnym przejawem gry fair play, to finał całej tej akcji wywołał prawdziwą burzę.

Urugwajczyk szybko zorientował się, że jego koledzy z reprezentacji kreują niebezpieczny atak. Vinas natychmiast odstąpił od udzielania pomocy kontuzjowanemu graczowi i ruszył pędem w kierunku szesnastki przeciwników. Ta błyskawiczna zmiana priorytetów zbiegła się w czasie ze zdobyczą bramkową, ponieważ Maximiliano Araujo skutecznie zamknął dogranie z krótkiego dystansu i precyzyjnym strzałem głową doprowadził do remisu.

Taki obrót spraw wywołał ogromne oburzenie w szeregach reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Afrykańscy zawodnicy głośno manifestowali złość, widząc że stracili prowadzenie w tak kontrowersyjnych i niesprzyjających okolicznościach. Ich sportowa frustracja uległa jeszcze pogłębieniu, ponieważ dosłownie moment później, w doliczonym czasie pierwszej połowy, Agustin Canobbio znalazł drogę do siatki i ustalił wynik do przerwy na dwa do jednego dla południowoamerykańskiego zespołu.

Poszkodowany wcześniej Telmo Arcanjo nie był w stanie kontynuować zawodów i po zmianie stron nie pojawił się już na placu gry. Pomimo tego poważnego osłabienia i poczucia niesprawiedliwości po pierwszej połowie, jego drużyna potrafiła zdobyć niezwykle cenny punkt w tym meczu. Prawdziwym bohaterem zespołu okazał się Helio Varela, który po zaledwie trzech minutach od wejścia na murawę, strzelił w sześćdziesiątej pierwszej minucie gola na wagę historycznego remisu dwa do dwóch.

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