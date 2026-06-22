Oszustwo w gminie Wąchock. Dwaj mężczyźni zatrzymani za wyłudzenie 80 000 złotych

Oszustwo metodą na policjanta w gminie Wąchock

Zdarzenie miało swój początek 12 czerwca 2026 roku na terenie gminy Wąchock, kiedy do 78-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Seniorka usłyszała, że jej zięć spowodował wypadek i konieczne jest wpłacenie pieniędzy na kaucję, aby mężczyzna mógł uniknąć pobytu w więzieniu. Kobieta uwierzyła w przedstawioną historię i przekazała 80 000 złotych w gotówce oraz biżuterii osobie, która pojawiła się w jej domu. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich ze Starachowic.

Zatrzymanie podejrzanych na terenie województwa dolnośląskiego

Starachowiccy policjanci przy wsparciu funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach namierzyli osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. Działania doprowadziły mundurowych do Kłodzka w województwie dolnośląskim, gdzie 18 czerwca 2026 roku zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat. Podczas przeprowadzanych czynności policjanci ujawnili przy młodszym z zatrzymanych środki psychotropowe. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do jednostki policji w celu wykonania dalszych czynności procesowych.

Tymczasowy areszt i grożąca kara dla zatrzymanych

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące oszustwa, a 19-latek odpowie dodatkowo za posiadanie substancji psychotropowych. W piątek, 19 czerwca 2026 roku, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Starachowicach miejscowy sąd zastosował wobec obu mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo oszustwa zgodnie z kodeksem karnym grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci sprawdzają wszystkie okoliczności związane z działalnością mężczyzn.

Źródło: Policja.pl