Poniedziałek pełen emocji na MŚ 2026! Mistrzowie i wicemistrzowie wracają do gry

Sensacje na MŚ 2026. Teraz czas na starcia Argentyna – Austria i Francja – Irak

Mistrzostwa Świata 2026 dostarczają kibicom nieustannych niespodzianek. W nocy z niedzieli na wtorek po raz kolejny zadziwiła drużyna Republiki Zielonego Przylądka, remisując z wyżej notowanym Urugwajem 2:2. Przypomnijmy, że wcześniej Kabowerdeńczycy na mundialu zdołali powstrzymać faworyzowaną Hiszpanię, osiągając wynik 0:0. Rozczarowali również Belgowie, kończąc spotkanie z Iranem bezbramkowym remisem. W poniedziałek, 22 czerwca, uwaga fanów skupi się na powracających do gry gigantach – Argentynie i Francji, odpowiednio mistrzach i wicemistrzach globu. Ekipa z Ameryki Południowej stanie przed wymagającym wyzwaniem w postaci reprezentacji Austrii, która udowodniła już swoją siłę. Teoretycznie łatwiejsze zadanie czeka zespół „Trójkolorowych”, który zmierzy się z Irakiem. Oprócz tego na mundialowych boiskach zaprezentują się również drużyny Norwegii, Senegalu, Jordanii oraz Algierii.

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Terminarz MŚ 2026 na poniedziałek, 22 czerwca. Kto gra dzisiaj?

Poniedziałkowy wieczór i noc przyniosą cztery emocjonujące pojedynki na Mistrzostwach Świata 2026: Argentyna spotka się z Austrią, Francja zagra z Irakiem, Norwegia podejmie Senegal, a Jordania zmierzy się z Algierią.

O godzinie 19:00 w grupie J obrońcy tytułu, Argentyńczycy, podejmą Austrię. Drużyna „Albicelestes” rozpoczęła turniej w imponującym stylu, pokonując Algierię 3:0 po hat-tricku Lionela Messiego. Austriacy również mają powody do zadowolenia po zwycięstwie 3:1 nad Jordanią, jednak w starciu z mistrzami świata nie będą faworytami. Mecz transmitowany będzie na żywo w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na TVPSport.pl.

Z kolei o 23:00, w ramach grupy I, do rywalizacji przystąpią Francuzi, by zmierzyć się z Irakiem. „Trójkolorowi” zaprezentowali niesamowitą siłę ognia, wygrywając z Senegalem 3:1. Przeciwko Irakowi mogą mieć jeszcze łatwiejsze zadanie, a ich ofensywne trio Kylian Mbappe – Ousmane Dembele – Mikael Olise, wspierane przez doskonałych rezerwowych, stanowi potężne zagrożenie. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie w TVP1, TVP Sport i online na platformie TVPSport.pl.

Nocne granie (godz. 2:00) przyniesie starcie w grupie I między Norwegią a Senegalem. Ten mecz zapowiada się jako niezwykle wyrównany pojedynek. Norwedzy ambitnie podchodzą do turnieju, podczas gdy Senegalczycy to uznana marka na afrykańskim kontynencie. Zmagania te obejrzymy w TVP1, TVP Sport oraz na stronie TVPSport.pl.

Na koniec, o godzinie 5:00 rano we wtorek, w grupie J odbędzie się kluczowy mecz dla Jordanii i Algierii. Obie reprezentacje muszą walczyć o punkty, po tym jak poniosły porażki w swoich pierwszych spotkaniach. Transmisja zaplanowana jest w TVP2, TVP Sport i internecie (TVPSport.pl).

Zdjęcia: Ivana Knoll w ministaniku na MŚ 2026 i nie tylko

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Zobacz galerię: Ivana Knoll w ministaniku na MŚ 2026

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