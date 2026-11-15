Turecka liga koszykarzy. Jak zagrali Sokołowski i Harding?

Porażki zespołów mimo skutecznej gry reprezentantów

Obaj kadrowicze nie uchronili swoich drużyn przed wyjazdowymi przegranymi. Michał Sokołowski rzucił 17 punktów dla zespołu Cayirova Belediyesi, co dało mu miano drugiego najskuteczniejszego gracza ekipy w przegranym 98:101 po dogrywce meczu z Yukatel Denizli. Spędził na boisku 35 i pół minuty, trafiając bezbłędnie wszystkie rzuty za dwa punkty (3/3) oraz rzuty wolne (5/5). Ponadto wykorzystał dwie z sześciu prób z dystansu i miał trzy zbiórki.

W podobnej sytuacji znalazł się Jerrick Harding, grający dla Turk Telekom Ankara. Naturalizowany Amerykanin zanotował 14 punktów i był trzecim strzelcem zespołu, ale jego drużyna uległa Aliaga Petkim 84:88. Koszykarz przebywał na parkiecie przez 23 minuty. W tym czasie trafił trzy z siedmiu rzutów za dwa punkty, wykorzystał osiem z dziewięciu rzutów wolnych, a także zapisał w statystykach dwie zbiórki i cztery straty.

Jak prezentuje się układ sił w tabeli?

Zupełnie inne nastroje panowały w drużynie Mateusza Ponitki. Kapitan biało-czerwonych dołożył pięć punktów, cztery zbiórki i dwie asysty do okazałego zwycięstwa swojego Bahcesehir College Stambuł nad Esenler Erekspor 93:57. Zespół Ponitki prowadzi w ligowej tabeli z bilansem siedmiu wygranych i jednej porażki, wyprzedzając w klasyfikacji właśnie ekipę Turk Telekom Ankara (6-2). Drużyna Cayirova z Sokołowskim plasuje się dopiero na 14. pozycji (2-6).

Czwartą siłą ligi (5-3) jest Anadolu Efes, w którego barwach występuje inny kadrowicz, Jordan Loyd. Zawodnika tego zabrakło w najnowszych powołaniach trenera Igora Milicicia. W derbach Stambułu przegranych przez Efes z Fenerbahce 75:77 zdobył on osiem punktów, pięć zbiórek i asystę. Pod koniec listopada polska kadra zagra w eliminacjach MŚ 2027 z Chorwacją w Gliwicach (27 listopada), a trzy dni później z Niemcami we Frankfurcie nad Menem. Jak wynika z informacji, wszystkie drużyny w tych kwalifikacjach mają bilans 7-1 i są blisko awansu na mundial w Katarze.