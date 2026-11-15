PGE Budowlani Łódź rozbijają #VolleyWrocław. Jak wyglądał przebieg spotkania?

Zdecydowane zwycięstwo łódzkiej drużyny

W starciu najwyższej klasy rozgrywkowej kobiet PGE Budowlani Łódź pokonali #VolleyWrocław w trzech setach. Mecz zakończył się wynikiem 0:3 na korzyść przyjezdnych z Łodzi. Wyniki poszczególnych partii to 16:25, 15:25 oraz 20:25, co świadczy o pełnej kontroli wydarzeń na parkiecie przez zespół gości.

Drużyna z Wrocławia wystąpiła w składzie obejmującym zawodniczki takie jak Natalia Dróżdż, Ana Bjelica czy Antonina Stautz. Na pozycji libero w zespole #VolleyWrocław zagrała Julia Mazur. Dodatkowo na parkiecie pojawiły się Maja Malczewska, Karolina Hochołowska, Joanna Garncarz oraz Mariia Kaplanska, jednak nie zdołały one odwrócić losów rywalizacji.

Kto zagrał w barwach łódzkich?

Zespół z Łodzi zaprezentował stabilną i bardzo skuteczną grę w każdej z trzech odsłon. Skład PGE Budowlani Łódź stanowiły między innymi Polina Herasymczuk, Maja Storck oraz Rodica Buterez. Zawodniczki te skutecznie realizowały założenia taktyczne, co przełożyło się na wysoką przewagę punktową w każdym z rozegranych setów.

Oprócz wymienionych siatkarek na parkiecie pojawiły się również Sasa Planinsec, Katarzyna Wenerska i Aleksandra Kazała. Zadaniami defensywnymi zajmowała się libero Justyna Łysiak. Dzięki spójnej grze całej ekipy, łodzianki mogły cieszyć się ze zdobycia kompletu punktów w tym wyjazdowym spotkaniu.