WTA Finals dla Mirry Andriejewej. Kto utrzymał pozycję liderki

Zwycięstwo debiutantki w turnieju WTA Finals

Mirra Andriejewa okazała się najlepsza w turnieju zrzeszającym osiem czołowych zawodniczek kończącego się sezonu. W niedzielnym finale w Indian Wells debiutująca dziewiętnastoletnia tenisistka pokonała Ukrainkę Elinę Switolinę 7:5, 6:3. Było to już drugie spotkanie tych zawodniczek podczas tegorocznej edycji tego elitarnego turnieju. Obie uczestniczki trafiły bowiem na siebie wcześniej w tej samej grupie fazy zasadniczej. W drodze po końcowy tytuł w amerykańskich zawodach Rosjanka nie straciła ostatecznie nawet jednego seta.

Sukces rosyjskiej zawodniczki oznacza utrzymanie niezwykłej statystyki w historii tego kobiecego turnieju. Triumf Andriejewej sprawia, że dwanaście ostatnich edycji tych zawodów wygrało dwanaście różnych zawodniczek. Poprzednią tak skuteczną debiutantką sięgającą po puchar była Australijka Ashleigh Barty w 2019 roku. Z kolei finałowa rywalka nowej mistrzyni, Elina Switolina, cieszyła się z ostatecznego zwycięstwa w 2018 roku. Wygrane w tej wyjątkowej imprezie mają na swoim koncie również dwie polskie tenisistki, czyli Agnieszka Radwańska z 2015 roku oraz Iga Świątek z 2023 roku.

Zmiany w rankingu po turniejowych zmaganiach

Finałowe zwycięstwo w amerykańskim turnieju przyniosło debiutantce ogromny awans w światowym zestawieniu. W opublikowanym w poniedziałek notowaniu rankingu dziewiętnastoletnia Rosjanka awansuje na najwyższe w karierze drugie miejsce. Wynik ten stanowi potwierdzenie znakomitej skuteczności tenisistki podczas rywalizacji na kortach w Stanach Zjednoczonych. Zgromadzone punkty sprawiły, że jej strata do pierwszej rakiety świata uległa zdecydowanemu zmniejszeniu. Obecnie dystans dzielący ją od pozycji absolutnej liderki wynosi zaledwie 293 punkty.

Na czele światowego rankingu tenisistek wciąż pozostaje reprezentantka Kazachstanu, Jelena Rybakina. Liderka światowego zestawienia nie mogła wziąć udziału w niedawnej rywalizacji na prestiżowych kortach w Indian Wells. Oznaczało to w praktyce, że tenisistka nie miała możliwości obrony zdobytego wcześniej cennego tytułu. Głównym powodem absencji najlepszej zawodniczki w tej kończącej sezon imprezie były przedłużające się problemy zdrowotne. Taka sytuacja otworzyła bezpośrednią drogę do zwycięstwa pozostałym czołowym uczestniczkom turnieju.