Mirra Andriejewa wygrywa WTA Finals. Sprawdź kto jeszcze triumfował

Andriejewa wygrywa w Indian Wells

Mirra Andriejewa zapisała się na kartach historii światowego tenisa, wygrywając zawody dla ośmiu najlepszych zawodniczek minionego sezonu. W decydującym, niedzielnym starciu w Indian Wells debiutująca w imprezie tej rangi Rosjanka pokonała doświadczoną Ukrainkę Elinę Switolinę. Mecz zakończył się wynikiem 7:5, 6:3 na korzyść młodej tenisistki. Finałowe spotkanie dostarczyło wielu sportowych emocji, a triumfatorka zaprezentowała niezwykłą dojrzałość w najważniejszych momentach. Turniej mistrzyń to wyjątkowe zwieńczenie wielomiesięcznej rywalizacji w kobiecym cyklu rozgrywkowym.

Zwycięstwo w zawodach tej rangi to jedno z największych osiągnięć w dotychczasowej karierze utalentowanej zawodniczki. Awans do tych elitarnych zmagań wymagał systematycznego gromadzenia punktów w najważniejszych startach na przestrzeni całego roku kalendarzowego. Pokonanie znakomitej rywalki w meczu o puchar udowadnia, że triumfatorka potrafi doskonale utrzymać nerwy na wodzy. Kibice zgromadzeni na trybunach oklaskiwali jej doskonałe przygotowanie motoryczne i niezwykle precyzyjne uderzenia. Ten ogromny sukces z pewnością na dłużej umocni jej pozycję w ścisłej światowej czołówce.

Polki wśród legend turnieju mistrzyń

Zakończenie tegorocznej rywalizacji jest doskonałą okazją do przypomnienia niezwykłych statystyk tej wspaniałej imprezy. Absolutną liderką w zestawieniu najbardziej utytułowanych uczestniczek wszech czasów pozostaje urodzona w Czechosłowacji reprezentantka Stanów Zjednoczonych Martina Navratilova. Legendarna tenisistka triumfowała w prestiżowych zmaganiach aż ośmiokrotnie na przestrzeni swojej kariery. Jej cenne zwycięstwa przypadały na lata 1978-1979, 1981, 1983-1986 oraz ponownie w listopadzie 1986 roku po modyfikacji oficjalnego kalendarza. Do dziś żadna inna wybitna zawodniczka nie zdołała wyrównać tego fenomenalnego osiągnięcia.

W elitarnym gronie triumfatorek tego niezwykle wymagającego turnieju nie brakuje również wspaniałych polskich akcentów. W 2015 roku najlepsza na korcie okazała się Agnieszka Radwańska, która zaprezentowała wówczas wybitną formę w samej końcówce sezonu. Z kolei w 2023 roku po ostateczne trofeum pewnie sięgnęła Iga Świątek, dopisując kolejny wspaniały rozdział do polskiej historii tego sportu. Wygrana w zmaganiach dla ośmiu najlepszych rakiet globu to ogromny prestiż i nagroda za całoroczny trud. Tegoroczna edycja w Indian Wells wprowadziła na tę zaszczytną listę nowe, intrygujące nazwisko.