Radosław Kucharski nowym dyrektorem sportowym Jagiellonii. Kto pożegna się z zasłużonym klubem?

Nowy dyrektor Jagiellonii Białystok na dłużej

Radosław Kucharski przejmie funkcję dyrektora sportowego na początku lipca tego roku. O tej kluczowej decyzji kadrowej oficjalnie poinformował klub w swoim czwartkowym komunikacie. Umowa ze znanym w środowisku działaczem będzie obowiązywać do końca sezonu 2028/2029. Zapisano w niej również standardową opcję ewentualnego przedłużenia współpracy na kolejne lata. Wcześniej przez dwanaście miesięcy nowy pracownik białostockiej drużyny realizował powierzone zadania w Wiśle Płock na identycznym stanowisku.

Białostocka drużyna zakończyła ostatni sezon piłkarskiej ekstraklasy na bardzo wysokiej, trzeciej pozycji. Dzięki temu ligowemu osiągnięciu ten utytułowany zespół wystąpi w nadchodzących eliminacjach Ligi Europy. Władze podlaskiego klubu bardzo mocno liczą na duże doświadczenie nowo zatrudnionego eksperta. Radosław Kucharski w przeszłości profesjonalnie zajmował się szkoleniem i skautingiem w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Grecji. Maciej Szymański, pełniący funkcję dyrektora zarządzającego, postrzega ten długi kontrakt jako ważny element wieloletniej strategii piłkarskiej.

- To dla mnie nie tylko wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność - powiedział, cytowany w komunikacie, o podjęciu pracy w białostockim klubie.

- Jagiellonia w ostatnich sezonach wypracowała bardzo wyraźną tożsamość. To zespół, który kojarzy się z odważną, atrakcyjną dla kibiców i jednocześnie skuteczną piłką. Chciałbym, aby klub nadal podążał tą drogą i rozwijał się w oparciu o te wartości. Wierzę, że właśnie taki futbol powinien być znakiem rozpoznawczym Jagiellonii - dodał Kucharski.

Kto zrezygnował z posady dyrektora sportowego?

Posadę dyrektora sportowego wraz z nadejściem końca czerwca ostatecznie opuści Łukasz Masłowski. Doświadczony ekspert pracował z pierwszym zespołem z województwa podlaskiego nieprzerwanie od 2022 roku. W tym owocnym okresie miejscowy klub zdobył po raz pierwszy w swojej historii wspaniałe mistrzostwo kraju. Co więcej, białostocka drużyna pod jego nadzorem wywalczyła także dwa razy z rzędu trzecie miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. W styczniu 2025 roku ustępujący dyrektor podpisał zupełnie nowy kontrakt, który obowiązywał aż do 2027 roku.

Dotychczasowy dyrektor postanowił niespodziewanie rozwiązać aktualną umowę o pracę przed upływem jej wyznaczonego terminu. Skorzystał on po prostu z legalnych zapisów kontraktowych, aby móc sprawnie odejść pod koniec czerwca bieżącego roku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Strzałkowski pozytywnie odniósł się jednak do wyboru i samej kandydatury następcy. Jego zdaniem ten ceniony fachowiec znakomicie potrafi budować kadry gotowe do walki o najwyższe cele w Europie. Solidnym potwierdzeniem tych słów są przede wszystkim liczne i szerokie kontakty międzynarodowe Radosława Kucharskiego.