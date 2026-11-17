Istniejąca od 2018 roku Liga Narodów po raz pierwszy gościła polską kadrę w niższej dywizji, jednak plany szybkiego powrotu do elity trzeba odłożyć co najmniej do następnej edycji. Po pięciu dotychczasowych spotkaniach Biało-Czerwoni mieli na koncie zaledwie cztery punkty. Sobotnia wyjazdowa przegrana 1:2 z Rumunią skomplikowała sytuację na tyle, że w finałowej serii gier nasz zespół musiał bić się o obronę trzeciej lokaty.

Ostatni rywal Polaków, czyli reprezentacja Szwecji, zagwarantował już sobie pierwsze miejsce i bezpośredni awans do dywizji A. Z kolei zajmująca drugą pozycję Bośnia i Hercegowina miała pewne baraże o prestiżowe wejście do elity w barażach. W tym samym czasie polscy piłkarze do ostatniego gwizdka drżeli o utrzymanie na zapleczu.

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Polska - Szwecja w Lidze Narodów. Czy kadra Jana Urbana się utrzymała?

Pokonanie Szwedów w finałowym starciu sprawiało, że podopieczni Jana Urbana utrzymaliby się w dywizji B bez względu na rozstrzygnięcie równoległego pojedynku Bośni i Hercegowiny z Rumunią. W przypadku remisu lub porażki Polaków, ich dalszy los zależał bezpośrednio od wyniku drugiego meczu.

Arytmetyka była w tym przypadku bardzo przejrzysta. Brak wygranej Biało-Czerwonych ze Szwecją w połączeniu ze zwycięstwem Rumunii nad Bośnią i Hercegowiną spychał Polskę na ostatnią pozycję w tabeli. Rumuni już w 6. minucie objęli prowadzenie, ale stracili je jeszcze w pierwszej połowie, a grający o pietruszkę Bośniacy wyprowadzili decydujący cios w 82. minucie, zapewniając Biało-Czerwonym utrzymanie.

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Należy jednak pamiętać, że nawet zajęcie ostatniej lokaty w tabeli nie przekreśla od razu szans na pozostanie na tym szczeblu rozgrywek i nie oznacza automatycznej degradacji do dywizji C. Zespoły z czwartych miejsc w dywizji B czeka jeszcze marcowa walka o utrzymanie. W barażach zmierzą się one z drużynami z drugich miejsc tegorocznej dywizji C Ligi Narodów, czyli z Białorusią, Cyprem, Wyspami Owczymi oraz Estonią.

Taka formuła rozgrywek wynika z reformy regulaminu Ligi Narodów. Począwszy od kolejnej edycji, najniższa dywizja D zostanie całkowicie zlikwidowana, natomiast dywizje od A do C powiększą się do 18 zespołów każda. Biorąc pod uwagę te przekształcenia, wisząca w powietrzu degradacja do dywizji C byłaby dla reprezentacji Polski całkowitą kompromitacją.

Tabela polskiej grupy Ligi Narodów po remisie ze Szwecją

1. miejsce w grupie zajęła Szwecja z dorobkiem 14 punktów i awansem do dywizji A

2. lokata dla Bośni i Hercegowiny, która zdobyła11 punktów i zagra w barażach o awans

3. pozycję zajęła reprezentacja Polski z 4 punktami.

4. miejsce z 3 punktami zajęła Rumunia, co oznacza dla niej baraże o utrzymanie w dywizji B