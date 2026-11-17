Harding wyróżnił się w ekipie Turk Telekom

Naturalizowany Amerykanin Jerrick Harding zdobył 20 punktów w meczu ósmej kolejki o Puchar Europy koszykarzy. Jego drużyna Turk Telekom Ankara przegrała jednak na własnym parkiecie z La Laguna Teneryfa 88:91. Zawodnik przebywał na boisku blisko 28 minut, notując stuprocentową skuteczność w rzutach za trzy punkty oraz rzutach wolnych.

Do dorobku punktowego Harding dorzucił zbiórkę, asystę, blok oraz cztery straty. Zespół z Ankary przegrał swój piąty mecz w sezonie i z bilansem 3-5 plasuje się na siódmej pozycji w grupie B. Liderem tego zestawienia pozostaje ekipa z Teneryfy z dorobkiem siedmiu zwycięstw i jednej porażki.

Jak zagrał kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka?

Liderem grupy D jest z kolei Bahcesehir College Stambuł, który w wyjazdowym spotkaniu pewnie pokonał Roma BC 92:70. Mateusz Ponitka spędził na parkiecie 24 minuty i rzucił 10 punktów, zostając drugim strzelcem swojego zespołu. Kapitan kadry dołożył trzy zbiórki, trzy przechwyty i dwie asysty, a najwięcej punktów dla tureckiej ekipy zdobył Marcquise Reed.

Dobra dyspozycja zawodników to istotna informacja w kontekście walki o awans na mundial w Katarze w 2027 roku. Biało-czerwoni z bilansem 7-1 podejmą 27 listopada w Gliwicach Chorwację, a trzy dni później zagrają we Frankfurcie z Niemcami. Rywalizująca z Polakami niemiecka drużyna to aktualni mistrzowie świata i Europy.