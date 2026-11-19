Inauguracja 48. edycji Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędzie się w piątek w Lillehammer. Na ten dzień zaplanowano konkurs drużyn mieszanych, natomiast w sobotę i niedzielę zawodnicy wystartują w zawodach indywidualnych. Trener kadry Maciej Maciusiak podkreśla, że zespół dobrze przepracował okres przygotowawczy przed startem sezonu.

„To był okres bardzo owocny. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Jest trochę niecierpliwości, bo to pierwsze konkursy Pucharu Świata, ale wszyscy czujemy, i zawodnicy, i cały sztab, że jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu. Jak będzie, to przekonamy się niedługo, bo jednak co innego zawody, a co innego skoki treningowe” – ocenił szkoleniowiec.

Decyzje sztabu przed startem w Lillehammer.

Na liście powołanych do Norwegii znaleźli się Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Klemens Joniak, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Ostatni etap przygotowań odbył się na skoczniach w Zakopanem i Wiśle. Sztab wcześniej wytypował czterech skoczków, a o dwa wolne miejsca rywalizowało czterech zawodników. Byli to Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. O ostatecznym wyborze dwóch pierwszych zadecydowała aktualna forma sportowa.

Maciej Maciusiak odniósł się również do dyspozycji Kacpra Tomasiaka, który zdobył trzy medale podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich we Włoszech. Trener zaznaczył, że sukcesy nie zmieniły młodego zawodnika, a jego poziom sportowy jest wyższy niż na początku poprzedniego sezonu dzięki postępom w technice i motoryce.

Konkurs drużyn mieszanych na inaugurację.

Pierwszym wydarzeniem w Lillehammer będzie piątkowa rywalizacja zespołów mieszanych, składających się z dwóch zawodniczek i dwóch zawodników. Udział w zawodach mają zagwarantowany Anna Twardosz oraz Kamila Karpiel.

„Na tę chwilę jeszcze nie wiemy. Przed nami oficjalne treningi i kwalifikacje, po których będziemy podejmować decyzje” – powiedział Maciej Maciusiak o obsadzie męskiej części drużyny.

Szkoleniowiec zwrócił też uwagę na różnice w przygotowaniu obiektów. W Polsce skoczkowie trenowali na torach lodowych i lądowali na igelicie, podczas gdy w Norwegii tory najazdowe są śniegowe. Według trenera ta różnica nie powinna stanowić problemu, a kwestie sprzętowe pozostają pod pełną kontrolą.