W poprzednim sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich reprezentanci Polski nie zdołali ani razu stanąć na podium w 29 konkursach indywidualnych. Łączny dorobek kadry wyniósł 953 punkty. Punkty do klasyfikacji zdobyło ośmiu zawodników, którym przynajmniej raz udało się awansować do drugiej serii.

Ten rezultat jest najsłabszy od edycji 2008/09, kiedy Polacy zgromadzili łącznie 824 punkty. Rekordowy pod względem zdobyczy punktowej był sezon 2018/19, w którym biało-czerwoni uzbierali 3833 punkty.

Kacper Tomasiak najwyżej w klasyfikacji. Trzeci słaby sezon Polaków.

Najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Kacper Tomasiak, który uplasował się na 23. pozycji. Potrójny medalista tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich w pięciu konkursach znalazł się w pierwszej dziesiątce. Najlepszy wynik osiągnął w Wiśle i Engelbergu, gdzie zajmował piąte lokaty.

Dla polskich skoczków był to trzeci z rzędu nieudany sezon w Pucharze Świata. W cyklu 2024/25 na podium stał tylko Paweł Wąsek, który był trzeci w Lahti. W sezonie 2023/24 dwukrotnie na trzecim stopniu podium stawał Aleksander Zniszczoł, zajmując tę pozycję w Lahti oraz w Planicy.