Puchar Europy koszykarzy. Ponitka ze stuprocentową skutecznością

Turecki klub z kolejnym zwycięstwem w Pucharze Europy

To trzecia wygrana zespołu Bahcesehir College Stambuł w bieżących rozgrywkach. Hiszpańska drużyna Manresa, w której barwach występuje Łukasz Kolenda, poniosła drugą porażkę w tej edycji Pucharu Europy. Mateusz Ponitka spędził na boisku 18 minut i był trzecim najskuteczniejszym zawodnikiem swojego zespołu.

Kapitan reprezentacji Polski zdobył 12 punktów. Trafił wszystkie rzuty: trzy za dwa punkty, jeden rzut zza linii 6,75 m oraz trzy rzuty wolne. Dodatkowo zapisał na swoim koncie cztery zbiórki, asystę i przechwyt. Najwięcej punktów dla gospodarzy rzucił Amerykanin Marquise Reed, który zgromadził ich 22.

Jak zagrał Łukasz Kolenda?

Łukasz Kolenda, który debiutuje w hiszpańskiej lidze ACB, przebywał na parkiecie 17 minut. W tym czasie zdobył 11 punktów, dołożył do tego dwie zbiórki i jedną asystę. Reprezentant Polski trafił jeden rzut za dwa punkty, dwa z pięciu rzutów za trzy punkty oraz trzy z czterech rzutów wolnych.

Najskuteczniejszym graczem w ekipie Kids&Us Manresa był amerykański skrzydłowy Timmy Allen, który zdobył 21 punktów, miał trzy zbiórki i trzy asysty. W środę, w 3. kolejce grupy C tych samych rozgrywek, Śląsk Wrocław rozegra mecz u siebie przeciwko Napoli Basket.