Najpiękniejsza gimnastyczka świata bez ubrań w wannie z pianą. Później ubrała mikroskopijne bikini

Spis treści Olivia Dunne zdobyła sławę dzięki gimnastyce. Teraz zarabia miliony w sieci

Amerykańska gwiazda nie stroni od odważnych zdjęć, jednak tym razem poszła o krok dalej. Olivia Dunne pochwaliła się efektami najnowszej sesji, na której pozuje całkowicie nago w wannie wypełnionej pianą. Co ciekawe, fotografie wykonano na idealnie równym boisku. Biała piana tylko częściowo zasłoniła wdzięki gimnastyczki, która przez lata ciężkich treningów wypracowała perfekcyjną figurę.

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Zaraz potem 21-latka wrzuciła do sieci kadr w bardzo skąpym bikini zrobionym z błyszczącego materiału. Fani nie potrzebowali dużo czasu na reakcję – natychmiast ruszyli do komentowania.

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- To najgorętsza sesja, jaką kiedykolwiek widziałem - pisze jeden z fanów. - Jesteś po prostu boginią – wtóruje mu inny.

Olivia Dunne zdobyła sławę dzięki gimnastyce. Teraz zarabia miliony w sieci

Amerykanka przez długi czas reprezentowała drużynę uniwersytecką "LSU Tigers", święcąc triumfy na krajowych arenach. Chociaż jej przygoda ze sportem akademickim się skończyła, Olivia Dunne doskonale wie, jak utrzymać pozycję globalnej gwiazdy. W mediach społecznościowych śledzą ją dziesiątki milionów internautów. To sprawia, że 21-latka należy do grona najważniejszych sportowych influencerek.

Za sukcesem Amerykanki stoi nie tylko uroda, ale też wybitne zdolności biznesowe. Gimnastyczka potrafiła zamienić popularność na wielomilionowe umowy reklamowe. Rozwój jej kariery znacząco przyspieszył po osiągnięciu pełnoletności. Połączenie sportowego talentu, atrakcyjnego wyglądu i smykałki do interesów przyniosło jej olbrzymi majątek.