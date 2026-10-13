Michał Winiarski nowym selekcjonerem siatkarzy? Trener Warty Zawiercie odpowiada na plotki

Giełda nazwisk w polskiej siatkówce ruszyła, a Michał Winiarski coraz częściej jest typowany na następcę Nikoli Grbicia w roli trenera reprezentacji. Były znakomity zawodnik świetnie radzi sobie w nowej roli, a jego umiejętności doceniają sami gracze kadry, widząc w nim idealnego kandydata na to stanowisko. Sprawdźmy, jak sam zainteresowany reaguje na te plotki i czym aktualnie zajmuje się trener mistrzów Polski.

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Michał Winiarski zastąpi Nikolę Grbicia? Tak twierdzi jeden z graczy

Mimo wybitnych osiągnięć Nikoli Grbicia z reprezentacją Polski, w przestrzeni publicznej co rusz powraca temat jego ewentualnego następcy. Na szczycie tej listy od dłuższego czasu znajduje się Michał Winiarski. Były siatkarz, jako trener, osiągnął już nie lada sukcesy – poprowadził kadrę Niemiec do olimpijskiego awansu, a z drużyną Aluron CMC Warta Zawiercie wywalczył mistrzostwo kraju i dwa razy awansował do finału Ligi Mistrzów.

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Kunszt trenerski Winiarskiego doceniają nie tylko znawcy siatkówki, ale również sami gracze. Swoje zdanie na ten temat, w trakcie wywiadu dla programu „W cieniu sportu”, wypowiedział ostatnio reprezentant Polski, Bartłomiej Bołądź.

Trener Michał Winiarski na pewno będzie naturalnym następcą Nikoli Grbicia

Trener Warty Zawiercie reaguje na plotki

A jak do całej sprawy podchodzi główny zainteresowany? Michał Winiarski z dystansem odnosi się do medialnych rewelacji, zaznaczając, że obecnie jego uwaga jest skupiona na czymś zupełnie innym. W wywiadzie udzielonym portalowi WP SportoweFakty, szkoleniowiec przyznał, że nie zastanawia się nad tym, co przyniesie przyszłość.

Jestem człowiekiem, który skupia się na codziennej pracy. Jestem w Zawierciu, gdzie co roku mam przed sobą kolejne, duże wyzwania. Cieszą mnie niesamowicie sukcesy reprezentacji Polski, jestem z nich dumny. Dlatego w ogóle o tym nie myślę, naprawdę

Winiarski dodał, że bycie trenerem bywa przewrotne, a jeden szczegół potrafi zmienić odbiór całej pracy szkoleniowca.

Wiem też, jaka jest rzeczywistość, jaka jest praca trenera, czasami od jednej akcji zależy, czy jesteś dobrym trenerem, czy słabym

Winiarski skupia się na pracy w Aluron CMC Warta Zawiercie

Teraz Michał Winiarski musi mierzyć się z nie lada zadaniem, prowadząc zespół w Zawierciu. Mistrzowie Polski zostali wzmocnieni graczami pokroju Tomasza Fornala i Jakuba Kochanowskiego. Jednak największą przeszkodą jest brak czasu na odpowiednie zgranie zawodników, ponieważ cały zespół wspólnie przygotowuje się do rozgrywek dopiero od kilkunastu godzin.

Przywilej posiadania mocnego zespołu to też problem w postaci zgrania. A ja mam do dyspozycji wszystkich zawodników zaledwie od czterech dni. Pewne rzeczy musimy więc przećwiczyć kosztem słabszej gry