Jagiellonia żąda wyjaśnień od PZPN po operacji Wojtuszka. Kontrowersje wokół leczenia

Uraz Wojtuszka po zgrupowaniu reprezentacji Polski

Norbert Wojtuszek, 25-letni zawodnik Jagiellonii Białystok, nie będzie mógł występować przez najbliższe kilka tygodni po operacji przepukliny pachwinowej. Piłkarz uczestniczył we wrześniowo-październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski prowadzonym przez selekcjonera Jana Urbana. Zagrał w meczach Ligi Narodów przeciwko Rumunii (6:0) w Warszawie oraz Bośni i Hercegowinie (0:1) w Zenicy, w obu wchodząc na boisko w 63. minucie.

Po powrocie do klubu okazało się, że zawodnik nie jest zdolny do gry. We wtorek Jagiellonia wydała komunikat informujący o przeprowadzeniu zabiegu. Klub poinformował, że pogłębiona diagnostyka wymusiła podjęcie decyzji o operacji, a przerwa w grze jest szacowana na kilka tygodni.

„Pogłębiona diagnostyka oraz przeprowadzone konsultacje medyczne ostatecznie przesądziły o konieczności wykonania zabiegu. Na tym etapie leczenia jego planowana przerwa w grze szacowana jest na kilka tygodni” - napisano na stronie Jagiellonii.

Jagiellonia żąda dokumentacji medycznej od PZPN

Jagiellonia Białystok zwróciła się do Polskiego Związku Piłki Nożnej z prośbą o wyjaśnienia dotyczące działań sztabu medycznego reprezentacji. Klub chce otrzymać pełną dokumentację medyczną z badań przeprowadzonych podczas diagnozowania urazu oraz informacje o postępowaniu lekarzy kadry, po którym zawodnik wrócił niezdolny do treningów.

Z kolei PZPN opublikował na platformie X oświadczenie w tej sprawie. Związek poinformował, że u zawodnika zdiagnozowano naciągnięcie mięśnia przywodziciela długiego i zastosowano intensywną terapię, która pozwoliła mu na powrót do treningów. Lekarz reprezentacji, dr Jacek Jaroszewski, wyjaśnił, że przepuklina pachwinowa rozwija się stopniowo i jej objawy mogą przypominać uraz przywodzicieli, dlatego zastosowane leczenie było uzasadnione.

„Informujemy, że wystąpiliśmy do Polskiego Związku Piłki Nożnej z oficjalnym wnioskiem o przekazanie dokumentacji medycznej z badań wykonanych w trakcie diagnozowania kontuzji Norberta, jak również informacji dotyczących postępowania sztabu medycznego reprezentacji podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski, po powrocie z którego Norbert nie był już zdolny do treningów z zespołem” - dodano.

„Podczas zgrupowania reprezentacji Polski u Norberta Wojtuszka stwierdzono naciągnięcie mięśnia przywodziciela długiego, z objawami charakterystycznymi dla tego rodzaju urazu. Wdrożono intensywną terapię fizjoterapeutyczną, która przyniosła poprawę i umożliwiła zawodnikowi powrót do treningów” - napisano.