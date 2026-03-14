PŚ w skokach: Nika Prevc dominuje w Holmenkollen. Co z polskimi nadziejami?

Nika Prevc triumfuje w Holmenkollen

Słowenka Nika Prevc odniosła kolejne zwycięstwo w sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich, wygrywając zawody w Holmenkollen. Zawodniczka, która na półmetku zajmowała piątą pozycję, zaprezentowała imponujące skoki na odległość 118 metrów oraz 127 metrów. Jej łączna nota wyniosła 228,5 punktu, co pozwoliło jej na zdecydowane wyprzedzenie rywalek w drugiej serii.

Ten triumf był już 17. zwycięstwem Niki Prevc w tym sezonie i 39. w jej bogatej karierze, co umocniło jej pozycję liderki klasyfikacji generalnej. Pochodząca z Kranju skoczkini, która w niedzielę będzie obchodziła 21. urodziny, już wcześniej zapewniła sobie pierwsze miejsce w ogólnej punktacji cyklu.

Jak Anna Twardosz wypadła w konkursie PŚ?

Polska reprezentantka, Anna Twardosz, zajęła 26. miejsce w konkursie Pucharu Świata w Holmenkollen, co jest istotnym wynikiem dla polskiego narciarstwa. Po pierwszej serii eliminacyjnej Twardosz plasowała się na 22. pozycji, co dawało nadzieję na jeszcze lepszy wynik. Jej skoki na dużej skoczni mierzyły 109 metrów i 110,5 metra, gromadząc łączną sumę 159,7 punktu. W klasyfikacji generalnej Anna Twardosz zachowała 24. lokatę z 222 punktami, a Kinga Bełtowska jest 52. z 19 punktami.

Na podium oprócz Niki Prevc stanęły Japonka Nozomi Maruyama, liderka po pierwszej serii, oraz Norweżka Anna Odine Stroem. Maruyama straciła do Prevc 2,4 punktu, a Stroem 4,4 punktu, zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kobiet Nika Prevc przewodzi z dorobkiem 2396 punktów, wyprzedzając Maruyamę (1694 pkt) i Stroem (1413 pkt). Kolejne zawody kobiet w skokach narciarskich zaplanowane są na niedzielę, również w Oslo.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.