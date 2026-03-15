PŚ w skokach narciarskich. Kto z Polaków wystąpi w Oslo, a kogo zabraknie w niedzielnym konkursie?

Kwalifikacje PŚ w Oslo. Kto triumfował na Holmenkollen?

Kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo odbyły się w sobotę. Zwycięzcą został Słoweniec Domen Prevc, który oddał skok na odległość 137 metrów, potwierdzając swoją wysoką formę. Drugie miejsce zajął jego rodak Anze Lanisek, uzyskując 133,5 metra. Na trzeciej pozycji uplasował się Austriak Stephan Embacher z wynikiem 130 metrów, pokazując mocną konkurencję na czele stawki.

Spośród polskich zawodników, czterech zdołało awansować do niedzielnego konkursu. Kacper Tomasiak, po skoku na 122,5 metra, został sklasyfikowany na 34. miejscu. Kamil Stoch z wynikiem 120,5 metra zajął 38. pozycję. Paweł Wąsek uplasował się na 40. miejscu z odległością 118,5 metra, a Maciej Kot był 43. ze skokiem na 120 metrów, co pozwoliło im bezpiecznie przejść przez eliminacje.

Niedzielny konkurs w Oslo. Kogo zabraknie w rywalizacji?

Niestety, dwóm polskim skoczkom nie udało się zakwalifikować do głównych zawodów w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Piotr Żyła zajął 52. miejsce, oddając skok na 118,5 metra. Aleksander Zniszczoł uzyskał 60. rezultat z odległością 110 metrów, co oznacza, że obaj zawodnicy nie zobaczą się w niedzielnym konkursie. Ich brak będzie odczuwalny w składzie polskiej reprezentacji.

Niedzielny konkurs w Oslo, będący częścią cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich, zaplanowany jest na godzinę 16.10. Kibice z niecierpliwością oczekują na rywalizację najlepszych skoczków, gdzie polscy reprezentanci będą mieli szansę na zdobycie cennych punktów. Zawody na Holmenkollen zawsze dostarczają wielu emocji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.