Przyszłość Jana Urbana w reprezentacji. Piotr Zieliński zabiera głos: "Mogliśmy wygrać"

Piotr Zieliński szczerze o przyszłości Jana Urbana. "To my powinniśmy dawać więcej"

Biało-Czerwoni zamknęli to zgrupowanie z dorobkiem zaledwie czterech punktów w czterech starciach dywizji B Ligi Narodów. Historyczna, pierwsza w dziejach porażka z reprezentacją Bośni i Hercegowiny (0:1) przekreśla praktycznie szanse Polaków na czołowe lokaty w grupie. Taki stan rzeczy będzie miał również negatywny wpływ na losowanie przed eliminacjami do Euro 2028. Posada trenera Jana Urbana, która już wcześniej nie należała do najpewniejszych, teraz znalazła się w ogromnym niebezpieczeństwie.

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W mocnych słowach do sytuacji odniósł się Jan Tomaszewski na łamach "Super Expressu". Były bramkarz stwierdził, że Cezary Kulesza musi niezwłocznie podjąć radykalne kroki dotyczące zmiany na stanowisku trenera oraz całego sztabu szkoleniowego. Zaznaczył, że nadchodzące dwa mecze Ligi Narodów powinny być traktowane wyłącznie w kategorii przygotowań do kwalifikacji mistrzostw Europy. Jego zdaniem prezes PZPN nie może dłużej czekać z decyzją, ponieważ aktualna sytuacja jest nie do zaakceptowania.

Mimo powszechnej krytyki, selekcjoner może liczyć na solidarność drużyny. Potwierdził to Piotr Zieliński, który z powodu braku Roberta Lewandowskiego założył kapitańską opaskę w spotkaniu z Bośnią.

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Chcemy dalej pracować z Janem Urbanem. To świetny fachowiec. Mam nadzieję, że federacja nie podejmie nerwowych ruchów. To my jako piłkarze powinniśmy dawać więcej i zdobyć więcej punktów

- pomocnik włoskiego Interu wypowiedział te słowa po przegranym meczu, a jego wypowiedź przytoczył dziennikarz Radia Zet, Mateusz Ligęza.

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Nieco wcześniej, w pomeczowym wywiadzie dla TVP Sport, kapitan reprezentacji wyraził ogromny żal z powodu zmarnowanych szans na zdobycie gola.

Zieliński podkreślił, że Biało-Czerwoni wypracowali sobie dogodne okazje, które na tak wymagającej murawie bezwzględnie powinny zakończyć się trafieniem. Stwierdził, że gdyby tak się stało, dyskusja toczyłaby się o zupełnie innym wyniku. Niestety, to przeciwnicy wykorzystali rzut karny, co przesądziło o losach spotkania.

Podsumowując zgrupowanie, powtórzył, że wykorzystane okazje bramkowe całkowicie odmieniłyby obraz tego meczu. Zaznaczył konieczność głębszej analizy wszystkich czterech spotkań, zwracając uwagę na ich różnorodny charakter i bardzo dobry występ z Rumunią. Zieliński przyznał, że momentami zespołowi brakowało dynamiki, ale mimo to był przekonany o możliwości odniesienia zwycięstwa w starciu z Bośniakami.

Aktualnie polska kadra plasuje się na 3. pozycji w grupie B4 z czterema oczkami na koncie. Fotel lidera zajmuje Szwecja (10 punktów), a na drugiej lokacie znajduje się Bośnia i Hercegowina z ośmioma punktami. Do rozegrania pozostały tylko dwie serie gier.

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