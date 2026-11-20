Natsu w programie "Taniec z Gwiazdami" znalazła miłość

Natalia Karczmarczyk, funkcjonująca w mediach jako Natsu, należy do grona najpopularniejszych polskich influencerek oraz celebrytek. Choć do wiosny 2026 roku kojarzono ją głównie z działalnością w sieci, występ w programie "Taniec z Gwiazdami" pozwolił jej dotrzeć do znacznie szerszej publiczności. Taneczne popisy w "TzG" zaskarbiły jej sympatię starszych widzów, dzięki czemu zerwała z wizerunkiem wyłącznie młodzieżowej idolki i stała się pełnowymiarową gwiazdą. Już przed emisją pierwszego odcinka z jej udziałem w sieci zawrzało za sprawą bardzo śmiałych i gorących fotografii celebrytki. Również na samym parkiecie Natsu działała na wyobraźnię odbiorców i prezentowała się zjawiskowo, choć jej umiejętności techniczne oceniano nieco słabiej. Mimo dość szybkiego pożegnania z rywalizacją influencerka wyniosła z programu prywatne szczęście, ponieważ jej trener Wojciech Kucina został jej życiowym partnerem. Wyczerpujące treningi taneczne nie zniechęciły jej do dalszego wysiłku fizycznego. Niedawno zrelacjonowała pracę nad sylwetką na Sri Lance, a pełne zmysłowości kadry wywarły na odbiorcach ogromne wrażenie.

Natsu wskoczyła w rajstopy i zapozowała przy desce do prasowania

Zdjęcia Natsu ze Sri Lanki rozgrzały internet

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Natsu trenuje na Sri Lance. Fani komentują sylwetkę celebrytki

Mająca za sobą występy na freak-fightowych galach MMA celebrytka chyba przekierowała swoją uwagę na sporty sylwetkowe.

„Robię formę życia na Sri Lance, myszki” – ogłosiła Natsu, a zachwyceni jej figurą internauci natychmiast ruszyli do sekcji komentarzy.

„Kobieta doskonała; Bogini; Przepiękna; Boska; Śliczna; Niesamowita, Petarda; Rakieta; Piękność” – komplementowali poruszeni odważnymi fotografiami Natalii użytkownicy serwisu Instagram.