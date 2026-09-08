Rozbój w Słupsku. 46-latek zaatakował seniora paralizatorem i okradł go w domu

Napad na seniora w centrum Słupska

Na początku sierpnia 2026 roku funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o rozboju, do którego doszło w jednym z mieszkań w centrum Słupska. Z ustaleń policji wynika, że wczesnym rankiem do drzwi 70-letniego lokatora zapukał nieznajomy mężczyzna. Gdy senior otworzył drzwi, napastnik zaatakował go paralizatorem i skrępował mu ręce, używając opasek zaciskowych. Podejrzany żądał od starszego mężczyzny wydania gotówki, jednak w mieszkaniu nie było większych sum pieniędzy.

Sprawca ukradł telefon i pieniądze

Agresor ostatecznie zabrał ze sobą 200 zł oraz stary telefon komórkowy. Po dokonaniu kradzieży 46-latek uciekł z lokalu, zostawiając skrępowanego seniora wewnątrz mieszkania. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, którzy rozpoczęli zabezpieczanie śladów i zbieranie dowodów. Funkcjonariusze analizowali między innymi nagrania z okolicznego monitoringu oraz przesłuchiwali potencjalnych świadków zdarzenia.

Zatrzymanie 46-latka z powiatu słupskiego

Działania policjantów pozwoliły na wytypowanie sprawcy, którym okazał się 46-letni mieszkaniec powiatu słupskiego. Funkcjonariusze zatrzymali go w miejscu zamieszkania na początku września 2026 roku. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli przedmioty, które prawdopodobnie zostały wykorzystane podczas napadu, w tym paralizator. Na podstawie zgromadzonych dowodów mężczyźnie przedstawiono zarzut rozboju.

Surowa kara za dokonany rozbój

Zatrzymany 46-latek stanął przed sądem, który przychylił się do wniosku śledczych o zastosowanie środka zapobiegawczego. Mężczyzna trafił do aresztu na 2 miesiące, gdzie będzie oczekiwał na dalsze decyzje w swojej sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za rozbój grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Całość zgromadzonych materiałów pozwoli na przeprowadzenie dalszego postępowania przez słupskie organy ścigania.

Źródło: Policja.pl