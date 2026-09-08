Pestki nie chcą odchodzić od miąższu? Tak szybko i bez wysiłku wydrylujesz śliwki

Drylowanie śliwek potrafi być uciążliwe, zwłaszcza gdy przygotowujesz większe ilości owoców na przetwory lub ciasta.

Zapomnij o drogich narzędziach - istnieje sprytny, domowy sposób, który znacząco przyspieszy ten frustrujący proces.

Odkryj genialny patent z użyciem przedmiotów, które masz w domu, i pozbądź się pestek w mgnieniu oka, oszczędzając czas i nerwy.

Przy kilku śliwkach sprawa jest prosta. Wystarczy przekroić owoc, wyjąć pestkę i gotowe. Jednak, gdy mamy do przygotowania większą porcję owoców na powidła, kompot albo ciasto, sprawa drylowania śliwek zaczyna robić się nieco bardziej problematyczna. Nie wszystkie pestki wychodzą równie łatwo. Czasem wystarczy lekko je podważyć i po kłopocie. Innym razem mocno trzymają się miąższu, który przy próbie wyjęcia pestki zaczyna się rozpadać i w efekcie praktycznie połowa owocu trafia do kosza. Na szczęście jest prosty sposób, który może ułatwić przygotowanie śliwek.

Dlaczego warto jeść śliwki?

Najpierw odpowiednio przygotuj owoce

Kluczowe znaczenie ma wybór dojrzałych śliwek. Owoce powinny być miękkie, ale nie przejrzałe. Zbyt twarde mogą być problematyczne podczas drylowania, natomiast bardzo miękkie łatwo się zgniatają. Śliwki trzeba dokładnie umyć i osuszyć. Następnie warto delikatnie naciąć każdą z nich wzdłuż naturalnej linii podziału. Nie zawsze trzeba od razu rozcinać owoc na dwie części. Czasami wystarczy zrobić nacięcie i lekko obrócić połówki w przeciwnych kierunkach. W przypadku odmian, w których pestka dobrze oddziela się od miąższu, taki ruch często wystarcza, aby owoc otworzył się, a pestkę można było bez większego wysiłku wyjąć. To szczególnie wygodne, kiedy przygotowujemy dużą ilość śliwek. Jeżeli jednak pestka mocno trzyma się miąższu, można posłużyć się małym nożem.

Pestka odejdzie znacznie łatwiej

Zamiast kupować drogie, specjalistyczne narzędzia do drylowania śliwek, które często kończą zapomniane w szufladach, możesz wykorzystać prosty, domowy sposób. Potrzebna będzie do tego pusta szklana butelka (np. po wodzie mineralnej) z dość wąską szyjką oraz nieco grubszy drewniany patyczek, na przykład do szaszłyków lub pałeczka do sushi. Aby wydrylować owoc, umieść śliwkę na otworze butelki w taki sposób, by miejsce po ogonku było skierowane ku górze. Następnie, przyłóż patyczek do śliwki i zdecydowanym ruchem przebij ją na wylot. Pestka powinna bez problemu wpaść na dno butelki.

Śliwki są jednym z symboli końcówki lata i początku jesieni. Nic dziwnego, że właśnie wtedy chętnie wykorzystujemy je w kuchni. Zanim jednak trafią do słoików czy ciasta, trzeba pozbyć się pestek. Przy odpowiednio dojrzałych owocach można zrobić to szybko, wykonując nacięcie wzdłuż naturalnego zagłębienia i delikatnie rozdzielając śliwkę lub wykorzystując sposób z szklaną butelką i drewnianym patyczkiem. Kilka prostych ruchów potrafi więc oszczędzić sporo czasu.

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