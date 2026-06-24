Papierosy bez akcyzy w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Policjanci przejęli 55 000 sztuk

Przeszukania w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu ustalili, że 47-letnia mieszkanka regionu może posiadać towary bez wymaganej akcyzy. Mundurowi przeprowadzili kontrole w dwóch lokalach mieszkalnych znajdujących się na terenie Sosnowca oraz Dąbrowy Górniczej. W obu tych miejscach policjanci znaleźli zapasy papierosów pozbawionych oficjalnych znaków skarbowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie blisko 55 000 sztuk nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Zarzuty i wysokie kary dla 47-latki

Śledczy wyliczyli, że gdyby przejęty towar trafił do sprzedaży, budżet państwa straciłby z tytułu nieuiszczonego podatku blisko 95 000 zł. Zatrzymana 47-latka została doprowadzona do jednostki policji, gdzie usłyszała zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Za popełnienie tego przestępstwa kobiecie grozi teraz kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności. Sąd może również zdecydować o wymierzeniu obu tych kar łącznie.

Źródło: Policja.pl