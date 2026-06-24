Górnik Zabrze wygrywa pierwszy letni sparing. Zobacz z kim zagrają o Ligę Mistrzów

Udany początek przygotowań Górnika Zabrze

Wicemistrzowie Polski oraz zdobywcy krajowego pucharu rozpoczęli letnie przygotowania w bardzo dobrym stylu. W domowym meczu Górnik Zabrze pewnie pokonał Puszczę Niepołomice 3:0. Spotkanie kontrolne miało nietypową formułę, ponieważ zostało podzielone na trzy części trwające odpowiednio 45, 40 i 20 minut. Taki rozbudowany format pozwolił sztabowi szkoleniowemu na dokładne przetestowanie formy wszystkich powołanych zawodników. Trener Michal Gasparik mógł dzięki temu wyciągnąć pierwsze cenne wnioski dotyczące dyspozycji swoich podopiecznych na początku okresu przygotowawczego.

Wynik spotkania otworzył w czternastej minucie Lukas Ambros, który precyzyjnie wykorzystał rzut wolny. Zaledwie trzy minuty później swoją pierwszą bramkę w zabrzańskich barwach zdobył Bruno Durdov. Ten osiemnastoletni chorwacki skrzydłowy został przed sezonem wykupiony z drużyny Hajduka Split. Ostateczny rezultat rywalizacji ustalił w osiemdziesiątej trzeciej minucie Jarosław Kubicki. Dominacja gospodarzy z Zabrza nie podlegała najmniejszej dyskusji przez większość tego długiego sprawdzianu szkoleniowego.

Jakie wyzwania czekają teraz piłkarzy?

Już w najbliższą sobotę drużyna wyjedzie do Niemiec na kolejne prestiżowe spotkanie towarzyskie. Zabrzanie uświetnią jubileusz sześćdziesięciolecia klubu Hallescher FC, rozgrywając z miejscowym zespołem mecz kontrolny. Następnie cała kadra uda się bezpośrednio na dziesięciodniowe zgrupowanie przygotowawcze do Austrii. Podczas tego specjalnego obozu zaplanowano wymagające gry z silnymi europejskimi rywalami. Przeciwnikami polskiego zespołu będą kolejno austriackie RB Salzburg i WSG Tirol oraz duński FC Nordsjaelland.

Powrót piłkarzy do kraju zaplanowano precyzyjnie na dziesiątego lipca. Sześć dni później Górnik Zabrze powalczy o Superpuchar Polski, mierząc się w Poznaniu z mistrzem kraju, miejscowym Lechem. Ogromnym wyzwaniem będzie również nadchodząca rywalizacja w drugiej rundzie kwalifikacji elitarnych rozgrywek Ligi Mistrzów. Przeciwnikiem zabrzan będzie silny wicemistrz Turcji, utytułowane Fenerbahce Stambuł. Pierwszy mecz odbędzie się na wyjeździe pomiędzy 21 a 22 lipca, natomiast rewanż zostanie rozegrany 29 lipca na własnym stadionie.