Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Dakar 2026. Czy polska kadra przywiezie historyczne medale?

Polska kadra na Dakar 2026

W czwartej edycji imprezy zaprezentuje się 15 polskich dziewcząt oraz 10 chłopców. Biało-czerwoni wystartują łącznie w 12 dyscyplinach sportowych. Będą rywalizować między innymi w lekkoatletyce, koszykówce 3x3, breakingu, pływaniu oraz kolarstwie szosowym. Na liście znalazły się również łucznictwo, boks, szermierka, judo, tenis stołowy, windsurfing i triathlon. Będzie to najmniej liczna polska reprezentacja w dotychczasowej historii tych prestiżowych zawodów młodzieżowych.

Poprzednie edycje przyciągały znacznie większą liczbę polskich talentów. W Singapurze w 2010 roku zaprezentowało się 43 naszych sportowców. Cztery lata później w Nankinie rywalizowało już 59 młodych Polaków. Z kolei w 2018 roku do Buenos Aires pojechało aż 69 reprezentantów kraju. Historyczne zawody w Senegalu zgromadzą łącznie 2700 sportowców z 207 państw, którzy powalczą o medale w 25 głównych dyscyplinach sportowych.

Kto zdobędzie medale w Senegalu?

Główną nadzieją medalową polskiej ekipy jest utalentowana judoczka Julia Błaszczyk. Zawodniczka wystąpi w kategorii wagowej do 44 kilogramów. Polka jest już brązową medalistką mistrzostw świata kadetów w tej wadze. Szansę na podium ma również utytułowany tenisista stołowy Patryk Żyworonek. Zawodnik wygrał prestiżowy turniej WTT Youth Contender i bezpiecznie zakwalifikował się do 2026 Europe Youth TOP 10.

Żyworonek z powodzeniem rywalizował w Słowenii ze znacznie starszymi przeciwnikami. Na świetny wynik liczy także kulomiotka Kinga Jackowska, która w tym roku wywalczyła brązowy medal mistrzostw Europy do lat 18. Warto przypomnieć, że w 2018 roku na młodzieżowych igrzyskach błyszczała Iga Świątek, zdobywając złoto w deblu razem z Kają Juvan. Rywalizacja w nadchodzącym turnieju w Senegalu rozpocznie się 31 października, a uroczyste zakończenie imprezy zaplanowano na 13 listopada.