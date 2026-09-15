Polki grają o ćwierćfinał MŚ U-20. Rywalem Kolumbia

Emocje i wsparcie kibiców przed meczem z Kolumbią

Młodzieżowy mundial kobiet wkracza w fazę pucharową. W środę spotkania 1/8 finału odbędą się w Katowicach i Sosnowcu, natomiast w czwartek rywalizacja przeniesie się do Łodzi i Bielska-Białej. Polki o awans do ćwierćfinału powalczą z Kolumbijkami o godzinie 18:30 w Bielsku-Białej. Obrończyni Iga Witkowska nie ukrywa przed meczem wielkich emocji, podkreślając rolę kibiców na trybunach.

„To są wielkie emocje. Nigdy wcześniej takich nie przeżywałam. Kibic to nasz dwunasty zawodnik. Mam nadzieję, że na każdy mecz też będzie ich tyle przychodzić, co na spotkanie z Beninem. Liczymy na wsparcie, bo to naprawdę dodaje otuchy” - powiedziała Witkowska, cytowana przez portal Łączy nas Piłka.

Polska niepokonana w fazie grupowej MŚ U-20

Zawodniczki prowadzone przez trenera Marcina Kasprowicza zaprezentowały wyborną formę w pierwszej fazie turnieju. Polki wygrały wszystkie trzy mecze grupowe, pokonując Argentynę 3:1, Meksyk 2:1 oraz Benin 4:1. Pomocniczka Jagoda Cyraniak zauważa, że dobra gra drużyny przyczynia się do promocji kobiecego futbolu w naszym kraju i dostarcza radości kibicom.

„Kibice tworzą świetną atmosferę i wspierają nas. To naprawdę niesie. W takich momentach, kiedy jest ciężej, gdy musimy więcej biegać i starać się odzyskać piłkę, bardzo nam pomagają. Niesamowite jest to, że możemy promować kobiecą piłkę w Polsce poprzez taki turniej i dostarczanie kibicom frajdy w postaci zwycięstw. Mam nadzieję, że jeszcze więcej ludzi przyjedzie na stadion i będzie nas wspierać” – oznajmiła pomocniczka Jagoda Cyraniak.

Kto będzie rywalem w ćwierćfinale?

Polska reprezentacja zdominowała grupę A, awansując do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Zuzanna Grzywińska błysnęła formą w wygranym 4:1 meczu z Beninem, w którym popisała się hat-trickiem. Jeśli Polki zwyciężą z Kolumbią, ich kolejnym rywalem w ćwierćfinale w Łodzi będzie wygrany z pary Anglia – Nigeria.

Oprócz Polski komplet punktów w fazie grupowej zdobyły również Brazylia, Hiszpania i Korea Północna. Kolejne decydujące mecze, w tym półfinały, finał oraz spotkanie o trzecie miejsce, odbędą się na stadionie w Łodzi. Do końca mistrzostw zostało do rozegrania jeszcze 16 spotkań.