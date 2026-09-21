Zatrzymanie w Wólce Okopskiej. 30-latek uderzył w radiowóz i posiadał narkotyki

Próba kontroli drogowej i atak na policjanta w Wólce Okopskiej

18 września 2026 roku funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Dorohusku prowadzili działania w miejscowości Wólka Okopska. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli drogowej Volvo, ponieważ z ich wcześniejszych ustaleń wynikało, że kierujący nim mężczyzna może mieć przy sobie substancje zabronione. Gdy mundurowi dali sygnały do zatrzymania pojazdu, 30-latek siedzący za kierownicą nie zareagował i zaczął przyspieszać. Skierował on swój samochód w stronę radiowozu, z którego w tym samym czasie wychodził funkcjonariusz. W momencie zderzenia obu pojazdów drzwi radiowozu uderzyły policjanta.

Pościg za kierowcą Volvo i odnalezione narkotyki

Kierowca kontynuował ucieczkę, co zmusiło policjantów do natychmiastowego ruszenia w pościg. Mundurowi zatrzymali mężczyznę po przejechaniu niespełna 2 kilometrów. Podczas przeszukania samochodu oraz czynności prowadzonych na miejscu funkcjonariusze odnaleźli nielegalne substancje. Zabezpieczono należące do 30-latka znaczne ilości morfiny oraz marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi.

Tymczasowy areszt i grożąca kara pozbawienia wolności

W sobotę 19 września 2026 roku zatrzymany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał oficjalne zarzuty. Odpowie on za czynną napaść na policjanta oraz posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Śledczy skierowali do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że podejrzany spędzi w tymczasowym areszcie najbliższe 3 miesiące. Za popełnione czyny 30-latkowi grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl