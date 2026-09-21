Akcja ratunkowa w gminie Przywidz. 66-latka ugrzęzła w leśnym bagnie

Grzybobranie w gminie Przywidz zakończone interwencją służb

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim 20 września 2026 roku po godzinie 15:00. Wynikało z niego, że dwie kobiety zbierały grzyby w lesie na terenie gminy Przywidz, gdy doszło do wypadku. 66-letnia mieszkanka Tczewa weszła na bagnisty teren i utknęła w nim bez możliwości samodzielnego wyjścia. Na miejsce natychmiast wysłano patrol z Komisariatu Policji w Kolbudach oraz strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jodłowna.

Policjanci i strażacy wyciągnęli kobietę z grzęzawiska

Mundurowi wraz ze zgłaszającą udali się w głąb lasu do miejsca, w którym znajdowała się jej matka. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze zastali 66-latkę zapadniętą w bagnie po pas. Każda próba wydostania się o własnych siłach sprawiała, że kobieta zapadała się jeszcze głębiej. Policjanci i strażacy wykorzystali drabinę oraz inny dostępny sprzęt, aby bezpiecznie wyciągnąć przestraszoną kobietę na twardy grunt. Następnie pomogli jej dotrzeć do miejsca, w którym mogła zostać przekazana załodze karetki pogotowia.

Pomoc medyczna dla mieszkanki Tczewa

Ratownicy medyczni udzielili niezbędnej pomocy mieszkance Tczewa po jej wydostaniu z trudnego terenu. Szybkie wezwanie pomocy przez 40-letnią córkę oraz sprawna akcja przeprowadzona przez policjantów i strażaków pozwoliły uniknąć sytuacji, w której życie 66-latki mogło być zagrożone. Przy okazji tego zdarzenia funkcjonariusze przypominają wszystkim osobom wybierającym się do lasu o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Odpowiednie przygotowanie i ostrożność podczas grzybobrania pozwalają uniknąć wielu zagrożeń oraz bez przeszkód korzystać z uroków natury.

Źródło: Policja.pl