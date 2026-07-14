Iga Świątek w pełnym makijażu oczarowała fanów! Rzadko się tak prezentuje

Nietypowa przemiana najlepszej polskiej tenisistki to efekt współpracy z marką Oshee, którą Iga Świątek promuje jako ambasadorka. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie pokazujące, jak wyglądał czas tenisistki na planie sesji zdjęciowej zorganizowanej w ramach kampanii „Hydrate Your Dreams”. Sportsmenka zaznaczyła w obszernym wpisie, że cała akcja niesie za sobą coś więcej niż samą reklamę napojów. Była liderka światowego rankingu wykorzystała okazję, by podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi ciężkiej pracy i drogi na szczyt, chcąc zainspirować swoich obserwatorów do realizacji celów.

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Umalowana Iga Świątek zachwyciła fanów

Tenisistka wyjaśniła swoim obserwatorom, że w ramach nowego projektu nie chce skupiać się wyłącznie na triumfach, ale też na samej drodze do sukcesu. Podkreśliła, że opowiada o dawnych marzeniach oraz chwilach słabości, z których wyciągnęła cenne lekcje. Przyznała, że zależało jej na przybliżeniu fanom jej życia poza tenisowymi arenami, przypominając jednocześnie, że każdy ma szansę na realizację ambitnych planów, o ile włoży w to pracę i będzie konsekwentny. Na koniec zaapelowała, by nie obawiać się śmiałych marzeń, niezależnie od tego, co chce się osiągnąć.

Słowa gwiazdy kortów wywołały bardzo pozytywne reakcje wśród internautów, którzy docenili zarówno jej inspirujący przekaz, jak i samą naturalność. Oprócz tego fani byli pod ogromnym wrażeniem nietypowej, bardzo eleganckiej odsłony swojej idolki. W sekcji komentarzy zaroiło się od komplementów pod adresem Raszynianki, a niektórzy fani z humorem przyznawali, że jej wygląd wręcz odciąga ich uwagę od tych ważnych słów.

Jedna z użytkowniczek wprost napisała pod zamieszczonym wideo, że wyjątkowa uroda Igi utrudnia skupienie się na przekazywanej treści, co spotkało się z dużym poparciem innych komentujących. Fotografie z tej wyjątkowej sesji można obejrzeć w galerii dołączonej do artykułu.