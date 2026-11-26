Spotkanie Polaków ze Szwedami rozegrane na Tarczyński Arena we Wrocławiu stanowiło dla kadry pożegnanie z marką Nike. Amerykańska firma dostarczała stroje najważniejszym drużynom w polskim futbolu od 2009 roku, a kontrakt po 17 latach wygasa wraz z końcem 2026 roku. Nowym partnerem technicznym Polskiego Związku Piłki Nożnej został niemiecki Adidas.

W związku ze zmianą dostawcy żadna z reprezentacji nie będzie mogła już korzystać z dotychczasowego wyposażenia Nike, mimo że nadal znajduje się ono w doskonałym stanie. Z inicjatywy prezesa PZPN Cezarego Kuleszy podjęto decyzję o dalszym przeznaczeniu tych produktów.

Pula przekazywanego asortymentu obejmuje między innymi ponad 12,5 tysiąca strojów meczowych oraz przeszło 2400 piłek, a także odzież treningową, kurtki, torby i akcesoria sportowe. Całość ma trafić do klubów z niższych szczebli rozgrywkowych w całym kraju, gdzie posłuży zarówno drużynom seniorskim, jak i zespołom dziecięcym.

Lokalne drużyny otrzymają również elementy wyposażenia używane wcześniej przez reprezentantów i reprezentantki Polski w trakcie spotkań oraz zgrupowań. W tej grupie znajdą się między innymi bluzy, w których kadrowicze wychodzili na boisko przed odśpiewaniem hymnu narodowego.

„Zapewnienie zawodnikom wszystkich naszych reprezentacji sprzętu najwyższej jakości jest jednym z naszych priorytetów. Teraz, przy zmianie producenta, chcemy, aby ten sprzęt z powodzeniem służył młodym piłkarzom i piłkarkom” – mówi Cezary Kulesza, prezes PZPN.

„Polska piłka to nie tylko reprezentacja i największe kluby. To także tysiące mniejszych klubów, w których każdego dnia trenują dzieci i młodzież. Wiem, jak ważne jest dla nich każde wsparcie. Mam też nadzieję, że możliwość trenowania w sprzęcie naszych reprezentantów będzie dla młodych zawodników dodatkową motywacją do spełniania piłkarskich marzeń” – dodaje Cezary Kulesza.

Łącznie do klubów w całej Polsce trafi ponad 93 tysiące sztuk sprzętu sportowego, którego wartość przekracza 14 milionów złotych.