US Open. Katarzyna Kawa odpada w pierwszej rundzie kwalifikacji

Katarzyna Kawa uległa rywalce

Polska tenisistka, zajmująca 129. miejsce w światowym rankingu, zmierzyła się z Gruzinką Jekateriną Gorgodze. Rozstawiona z numerem 20. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open po porażce 6:3, 6:7 (2-7), 2:6. Mecz trwał trzy sety, a po wygranej pierwszej partii Polka nie zdołała utrzymać przewagi.

Dla obu zawodniczek był to trzeci bezpośredni pojedynek w karierze. Poprzednie starcie miało miejsce jeszcze w 2014 roku, a wtorkowy mecz przyniósł drugie w historii zwycięstwo notowanej na 161. pozycji w rankingu WTA Gruzince. Spotkanie w Nowym Jorku zakończyło marzenia polskiej zawodniczki o awansie do głównej drabinki.

Kto powalczy o awans

W walce o miejsce w kolejnej fazie eliminacji weźmie udział Martyna Kubka, dla której będzie to debiut w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego. Jej przeciwniczką na korcie będzie amerykańska tenisistka Annika Penickova. W drabince mężczyzn swoje zmagania rozpocznie również Maks Kaśnikowski, który skrzyżuje rakiety z reprezentantem Norwegii Nicolaiem Budkovem Kjaerem.

W poniedziałek awans do drugiej rundy kwalifikacji wywalczyła Linda Klimovicova, która pokonała Włoszkę Lisę Pigato 6:3, 6:3. Reprezentująca Polskę tenisistka zmierzy się w następnym etapie z Holenderką Anouk Koevermans. Rywalizacja w głównej drabince turnieju rozpocznie się w niedzielę, a pewne miejsca mają już m.in. Iga Świątek, Magda Linette oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.