Kamil Grabara tuż przed transferem do Juventusu. Ujawniono kwotę i datę

Kamil Grabara trafi do Juventusu. Co wiemy o transferze?

Mimo że VfL Wolfsburg zaliczył spadek do 2. Bundesligi w ubiegłym sezonie, Kamil Grabara regularnie wyróżniał się świetną postawą między słupkami. Jego cierpliwość w letnim oknie transferowym oraz solidne występy przyniosły efekty w postaci ogromnej szansy na grę we Włoszech. W niedzielę serwis Meczyki.pl donosił o rychłych przenosinach reprezentanta Polski do Juventusu.

Zaledwie dzień później sytuacja rozwinęła się tak bardzo, że sprawa wydaje się przesądzona. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, 27-latek w najbliższym czasie założy koszulkę słynnej Starej Damy.

Według cenionego włoskiego dziennikarza, Gianluki Di Marzio, testy medyczne polskiego golkipera zaplanowano na wtorek i po ich pomyślnym zaliczeniu nastąpi podpisanie umowy. Juventus wypożyczy bramkarza z prawem pierwokupu, które ma oscylować w granicach 12 mln euro. Warto przypomnieć, że dwa lata wcześniej „Wilki” pozyskały Grabarę z FC Kopenhagi za 13,5 mln euro.

Grabara o miejsce w Juventusie powalczy z Włochem

W turyńskim zespole Kamil Grabara będzie musiał udowodnić swoją wartość, rywalizując o miejsce w wyjściowej jedenastce z Guglielmo Vicario. Włoski bramkarz również niedawno zasilił szeregi Juventusu, dołączając do klubu na zasadzie wypożyczenia z angielskiego Tottenhamu Hotspur.