MŚ koszykarek w Berlinie. Czy ktoś zatrzyma hegemonię USA?

Imponująca seria zwycięstw USA

Reprezentacja USA odniosła w ostatnich turniejach MŚ koszykarek aż 30 zwycięstw z rzędu. Jubileuszowa wygrana miała miejsce w finale mundialu w Sydney, gdzie Amerykanki pokonały Chiny 83:61. Zespoły te spotkają się już w pierwszej kolejce fazy grupowej, a bilans ich dotychczasowych starć to 15-0 dla USA. Ostatnia porażka amerykańskiej drużyny w mistrzostwach świata miała miejsce 20 lat temu, w półfinale z Rosjankami (68:75).

W Berlinie zagra 16 zespołów, o cztery więcej niż podczas turnieju w Sydney. W fazie grupowej, która potrwa od 4 do 7 września, Amerykanki zmierzą się z Czeszkami, Chinkami i Włoszkami. W ich składzie znajdą się gwiazdy ligi WNBA, w tym Caitlin Clark. Z kolei mistrzynie Europy Belgijki, z Emmą Meesseman, zagrają w wymagającej grupie C z Australią, Turcją i Portoryko.

Jakie są zasady awansu?

Zespoły, które wygrają swoje grupy, zdobędą bezpośredni awans do ćwierćfinału MŚ koszykarek. Drużyny z drugich i trzecich miejsc zagrają 8 i 9 września w systemie barażowym o pozostałe miejsca w ćwierćfinale. W przeciwieństwie do turnieju w Sydney, układ par w 1/4 finału będzie zależał od wyników fazy grupowej, a nie od losowania.

Mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na 10 września. Półfinały odbędą się w sobotę 11 września, natomiast finał i spotkanie o brązowy medal zostaną rozegrane w niedzielę. Warto dodać, że w turnieju zabraknie Rosji, ale wrócą Hiszpanki, wicemistrzynie Europy. Polskimi akcentami będą sędziowie Paulina Gajdosz i Wojciech Liszka.