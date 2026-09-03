Policja weszła do siedziby PKOl. Znamy szczegóły czterogodzinnej akcji służb

Policja w PKOl. Kulisy akcji. Wydano niezbędne dokumenty

Środa przyniosła kolejne informacje związane ze sprawą firmy ZondaCrypto. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o działaniach policji w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Później szczegóły interwencji w PKOl przybliżyła rzeczniczka prasowa komitetu, Katarzyna Kochaniak, w wypowiedzi dla portalu Sportowe Fakty WP.

Rosjanie drwią z aresztowania szefa PKOl. Wieszczą, że polscy sportowcy nie pojadą na igrzyska

Państwo z CBZC spędzili u nas ok. cztery godziny. Poprosili o konkretne, wskazane przez nich dokumenty. Wydaliśmy wszystko, o co prosili. Chodziło o dokumenty związane ze współpracą PKOl-u z ZondaCrypto, czyli umowa, korespondencja z firmą, dyskusje na temat świadczeń, negocjacje

– wyjaśniła. Funkcjonariusze wykazali się pełnym profesjonalizmem, a cała akcja przebiegła w stanowczy sposób, bez miejsca na jakiekolwiek niepotrzebne dyskusje czy uniki.

Zapadła decyzja ws. szefa PKOl. Sąd obradował całą noc, wyprowadzili go o świcie

Afera ZondaCrypto. Waldemar Żurek informuje o zatrzymaniach

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny opublikował na platformie X wpis, w którym przekazał, że w środę funkcjonariusze policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działając na zlecenie prokuratury, zatrzymali trzy osoby.

W toku prowadzonych przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Równolegle funkcjonariusze CBZC zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. Więcej informacji wkrótce

– napisał Waldemar Żurek. Zgodnie z relacją rzeczniczki PKOl, środowe działania w siedzibie komitetu nie zakończyły się wyprowadzeniem jakichkolwiek osób. Warto zaznaczyć, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany w czwartek, 27 sierpnia, a dwa dni po tym wydarzeniu usłyszał decyzję o tymczasowym aresztowaniu w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym ZondaCrypto.

Galeria: Zdjęcia z zatrzymania Radosława Piesiewicza

16