Szybki sposób na spłycenie lwiej zmarszczki. Delikatny masaż w 5 minut zastąpi drogie zabiegi

Lwia zmarszczka zmienia wygląd naszej twarzy, a zabiegi medycyny estetycznej w tej okolicy wiążą się ze sporymi wydatkami.

Skuteczną alternatywą dla iniekcji z użyciem botoksu jest odpowiednio wykonywany masaż relaksujący napięte mięśnie.

Prawidłowe ruchy wykonywane przy pomocy zaledwie dwóch palców potrafią zauważalnie wygładzić okolicę między brwiami.

Sposób na pozbycie się lwiej zmarszczki. Co zamiast botoksu?

Lwia zmarszczka to poprzeczna bruzda zlokalizowana tuż nad nasadą nosa. Jej pojawienie się wpływa na ogólny wyraz twarzy. Za ten mankament odpowiada specyficzny mięsień odpowiedzialny za marszczenie brwi, dlatego zaliczamy ją do zmian mimicznych. Problem ten dotyka w równym stopniu kobiety i mężczyzn w różnym wieku. Wiele osób zastanawia się, jak skutecznie pozbyć się lwiej zmarszczki. Popularnym rozwiązaniem są iniekcje toksyną botulinową, które wymagają powtarzania dla podtrzymania efektów, co wiąże się z wydatkiem rzędu 600-800 złotych za jeden zabieg. Alternatywą jest modyfikacja nawyków pielęgnacyjnych i stosowanie produktów stymulujących produkcję kolagenu. Za jedną z najlepszych metod redukcji zmarszczek w warunkach domowych uznaje się regularny masaż twarzy. Wystarczy poświęcić na niego dosłownie kilka minut każdego dnia. Kluczem do sukcesu jest opanowanie odpowiedniej techniki i systematyczność.

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Jak wykonywać masaż na lwią zmarszczkę, by zredukować bruzdę?

Regularny masaż na lwią zmarszczkę uelastycznia mięśnie i skutecznie spłyca nieestetyczną linię między brwiami, jednocześnie zapobiegając jej pogłębianiu. Zabieg ten musi być poprzedzony dokładnym demakijażem i oczyszczeniem twarzy oraz umyciem rąk. Skórę wokół czoła i brwi należy zabezpieczyć olejkiem, bogatym serum lub silnie nawilżającym kremem. Następnie przykładamy opuszki palców wskazującego i środkowego obu rąk na środku czoła, tuż nad bruzdą, wykonując delikatne, rozgrzewające ruchy koliste. Kolejnym etapem jest masowanie skóry na boki, w stronę skroni. Bardzo ważnym elementem jest tzw. podnoszenie brwi. Opuszki palców wskazujących umieszczamy przy wewnętrznych kącikach brwi i wykonujemy zdecydowany ruch unoszący w kierunku linii włosów. Pozycja ta powinna być utrzymana przez kilka sekund, a czynność wielokrotnie powtarzana. Rekomenduje się, by taki rytuał trwał od 5 do 10 minut każdego wieczoru. Taka regularność pozwoli cieszyć się wyraźnie gładszym czołem.

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