MŚ 2026. Chłopak rzucił się na Shakirę po całusa! Fani w szoku. "Kim jest ten gość?"

Zmagania piłkarskie podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku obfitują w niezwykłe momenty. Kiedy argentyńscy gracze walczyli na boisku z Austriakami, a Leo Messi poprawiał swoje dotychczasowe osiągnięcia, wśród publiczności w Dallas wypatrzono znaną na całym świecie wokalistkę. Shakira, autorka wielu przebojów kojarzonych z piłkarskimi turniejami, przyszła na mecz razem z synami – Milanem i Sashą. Niewielu jednak przypuszczało, że na widowni dojdzie do tak niecodziennej sytuacji!

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Zaskakująca scena z Shakirą na trybunach MŚ 2026

W pięćdziesiątej pierwszej minucie rywalizacji kamery skierowały się na popularną piosenkarkę, a jej twarz pojawiła się na wielkich ekranach. W tym samym czasie siedzący tuż obok młodzieniec z wielkim entuzjazmem rzucił się na gwiazdę, obdarowując ją buziakiem! Choć artystka była wyraźnie zaskoczona, zareagowała serdecznym i promiennym uśmiechem.

Krótki, zaledwie kilkusekundowy kadr wystarczył, by internauci ruszyli do dyskusji. Oglądający nie od razu rozpoznali chłopaka i w sieci posypały się komentarze z pytaniami o tożsamość zagadkowego towarzysza. Okazało się, że spontanicznym zachowaniem wykazał się 13-letni Milan, starszy potomek piosenkarki. Udzielająca się atmosfera i pokazanie na telebimie sprawiły, że nastolatek w radosnym porywie uściskał mamę. Ta sympatyczna sytuacja momentalnie obiegła internet jako viral!

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Wyjątkowe momenty ze starcia Argentyny i Austrii, w którym Leo Messi zapisał się na kartach historii strzelając bramki, można obejrzeć w poniższym materiale wideo oraz dostępnej powyżej galerii zdjęć.

Shakira recebendo todo o amor de seu filho, Milan, durante a partida da Argentina X Áustria na Copa do Mundo. pic.twitter.com/1NVwk0sOJg— Portal Shakira (@PortalShakira) June 22, 2026