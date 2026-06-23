MŚ 2026. Chłopak rzucił się na Shakirę po całusa! Fani w szoku. "Kim jest ten gość?"

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-23 11:23

Spotkanie Argentyny z Austrią w ramach mistrzostw świata w 2026 roku przyniosło wiele emocji. Zakończyło się ono wynikiem 2:0, a obok historycznego dokonania Leo Messiego, uwagę widzów przyciągnęła nietypowa sytuacja na trybunach. W centrum zainteresowania znalazła się Shakira, na którą nagle rzucił się tajemniczy chłopak! W sieci natychmiast zaroiło się od pytań o tożsamość zaskakującego towarzysza.

Zmagania piłkarskie podczas turnieju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku obfitują w niezwykłe momenty. Kiedy argentyńscy gracze walczyli na boisku z Austriakami, a Leo Messi poprawiał swoje dotychczasowe osiągnięcia, wśród publiczności w Dallas wypatrzono znaną na całym świecie wokalistkę. Shakira, autorka wielu przebojów kojarzonych z piłkarskimi turniejami, przyszła na mecz razem z synami – Milanem i Sashą. Niewielu jednak przypuszczało, że na widowni dojdzie do tak niecodziennej sytuacji!

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Kolumbijska piosenkarka Shakira podczas meczu Argentyny z Austrią na MŚ 2026, reagująca na niespodziewany pocałunek swojego 13-letniego syna Milana. Na pierwszym planie artystka z zaskoczoną miną, na drugim w białych okularach, z synem. Więcej o tej sytuacji przeczytasz na naszym portalu.
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Zaskakująca scena z Shakirą na trybunach MŚ 2026

W pięćdziesiątej pierwszej minucie rywalizacji kamery skierowały się na popularną piosenkarkę, a jej twarz pojawiła się na wielkich ekranach. W tym samym czasie siedzący tuż obok młodzieniec z wielkim entuzjazmem rzucił się na gwiazdę, obdarowując ją buziakiem! Choć artystka była wyraźnie zaskoczona, zareagowała serdecznym i promiennym uśmiechem.

Krótki, zaledwie kilkusekundowy kadr wystarczył, by internauci ruszyli do dyskusji. Oglądający nie od razu rozpoznali chłopaka i w sieci posypały się komentarze z pytaniami o tożsamość zagadkowego towarzysza. Okazało się, że spontanicznym zachowaniem wykazał się 13-letni Milan, starszy potomek piosenkarki. Udzielająca się atmosfera i pokazanie na telebimie sprawiły, że nastolatek w radosnym porywie uściskał mamę. Ta sympatyczna sytuacja momentalnie obiegła internet jako viral!

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Wyjątkowe momenty ze starcia Argentyny i Austrii, w którym Leo Messi zapisał się na kartach historii strzelając bramki, można obejrzeć w poniższym materiale wideo oraz dostępnej powyżej galerii zdjęć.

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