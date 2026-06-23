Leo Messi pobił rekord strzelców na MŚ. Reakcja jego żony mówi wszystko!

Dzięki 18 trafieniom Leo Messi został nowym rekordzistą pod względem liczby goli w historii mistrzostw świata.

W trwającym turnieju Argentyńczyk zanotował już 5 bramek, pokonując bramkarzy Algierii (3:0) i Austrii (2:0).

Zawodnika wspiera z trybun najbliższa rodzina, w tym mocno przeżywająca jego występy żona Antonela.

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Choć 24 czerwca skończy 39 lat, jego gra wciąż budzi zachwyt kibiców na całym świecie. Lionel Messi nie tylko dzierży rekord pod względem liczby rozegranych turniejów (zaliczył ich 6, podobnie jak Cristiano Ronaldo) oraz meczów (ma ich na koncie 28, wyprzedzając Lothara Matthäusa z 25 spotkaniami). Od 22 czerwca 2026 roku Messi stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii mundialu. Zaledwie dwa spotkania trwających mistrzostw pozwoliły mu powiększyć dorobek bramkowy z 13 do 18 trafień, pozostawiając w tyle dotychczasowego lidera, Miroslava Klose.

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Po zdobyciu trzech bramek w starciu z Algierią, kapitan argentyńskiej kadry dołożył kolejne dwa trafienia, zapewniając swojej drużynie zwycięstwo 2:0 nad Austrią. Ten wynik przypieczętował awans jego zespołu do 1/16 finału z pierwszego miejsca, jednak to indywidualne osiągnięcia zawodnika przykuły uwagę całego piłkarskiego świata.

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"Ale przywilej widzieć, jak ponownie i ponownie tworzysz historię! Kocham Cię, Leo Messi!!!"

Taki wpis w mediach społecznościowych opublikowała Antonela Roccuzzo, która wraz z synami – Thiago, Mateo i Ciro – obserwowała historyczny moment prosto z trybun stadionu. Rodzina piłkarza w charakterystycznych koszulkach z numerem 10 gorąco kibicowała swojemu bohaterowi, co uwieczniono na zdjęciach udostępnionych przez dumną partnerkę zawodnika.

Podczas sportowych emocji Antonela znalazła również chwilę na poprawienie makijażu, co uwieczniono na jednym ze zdjęć udostępnionych w sieci. Więcej fotografii partnerki argentyńskiego piłkarza można obejrzeć w załączonej do artykułu galerii.