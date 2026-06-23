Kto dzisiaj gra na mundialu? Portugalia i Anglia walczą o awans we wtorek, 23 czerwca

Mundial 2026. Portugalia szuka rehabilitacji, a Anglia celuje w awans

Turniej w ramach Mundialu 2026 rozkręcił się na dobre, dostarczając kibicom niezapomnianych wrażeń. W poniedziałek (22 czerwca) byliśmy świadkami historycznego momentu, gdy Leo Messi swoimi dwoma trafieniami przeciwko Austrii (2:0) zapisał się jako samodzielny lider klasyfikacji strzelców wszech czasów MŚ, gromadząc na koncie 18 bramek. Jednocześnie Argentyna zagwarantowała sobie udział w 1/16 finału, co również udało się Francji, która mimo dwugodzinnej przerwy spowodowanej burzą rozbiła Irak 3:0. Nocne zmagania przyniosły istotną wygraną Norwegii nad Senegalem (3:2), a o świcie Algieria pokonała Jordanię (2:1), przedłużając swoje szanse na wyjście z grupy. Z kolei we wtorek, 24 czerwca, fani mogą spodziewać się kolejnej porcji emocji, na czele ze starciem Anglików oraz istotnym meczem Chorwacji. W centrum zainteresowania pozostaje drugie spotkanie Portugalii, która we wtorek zmierzy się z Uzbekistanem, chcąc zrekompensować fanom wcześniejszy, nieoczekiwany remis z Demokratyczną Republiką Konga (1:1). Jak prezentuje się pełna rozpiska gier na dzisiaj i najbliższą noc?

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Godzina 19:00, Grupa K: Portugalia rywalizuje z Uzbekistanem. Po stracie punktów na inaugurację, ekipa z Półwyspu Iberyjskiego jest zdeterminowana, by zdobyć pełną pulę. Z drugiej strony, Uzbekistan już samym awansem zapisał się w historii, a trafienie w przegranym meczu z Kolumbią (1:3) było powodem do wielkiej radości. W starciu z piłkarską elitą poprzeczka zawieszona jest jeszcze wyżej, choć turniej ten już pokazał, że niespodzianki są możliwe. Mecz pokaże TVP2, TVP Sport oraz platforma TVPSport.pl.

Godzina 22:00, Grupa L: Anglia kontra Ghana. Ten mecz może wyłonić kolejnego uczestnika 1/16 finału. Synowie Albionu zachwycili w pierwszym spotkaniu, odprawiając Chorwację (4:2), podczas gdy Ghana rzutem na taśmę, w doliczonym czasie, pokonała Panamę (1:0). Triumf którejkolwiek z ekip da jej pewny awans. Oczywiście w roli faworytów upatruje się Anglików, jednak afrykańska drużyna nie zamierza tanio sprzedać skóry. Transmisja w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na TVPSport.pl.

Godzina 1:00 (noc z wtorku na środę), Grupa L: Panama podejmuje Chorwację. Zapowiada się niezwykle zacięty pojedynek, w którym przegrany może pożegnać się z nadziejami na awans. Zarówno ekipa z Ameryki Środkowej, jak i drużyna z Bałkanów muszą szukać zwycięstwa, by dotrzymać kroku Anglii i Ghanie. Zwycięzca może być tylko jeden, a remis nie zadowala żadnej ze stron. Czas pokaże, czy medaliści mundiali w Katarze i Rosji staną na wysokości zadania. Spotkanie do obejrzenia w TVP2, TVP Sport i na TVPSport.pl.

Godzina 4:00 (noc z wtorku na środę), Grupa K: Kolumbia walczy z DR Konga. Zmagania drugiej kolejki zwieńczy potyczka drużyn, które dobrze zainaugurowały mistrzostwa. Zespół z Ameryki Południowej pokonał Uzbekistan (3:1), natomiast Afrykanie sprawili sensację, remisując z Portugalią (1:1). Ten mecz to szansa dla obu ekip na zrobienie dużego kroku w kierunku gry w kolejnej fazie turnieju. Relację na żywo zapewnią TVP1, TVP Sport oraz serwis TVPSport.pl.

Ivana Knoll znowu kradnie show. Zobacz galerię z trybun MŚ 2026

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