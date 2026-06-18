MŚ 2026 z przerwami na nawodnienie. Decyzja FIFA wywołuje spore kontrowersje

Dlaczego wprowadzono nowe zasady podczas turnieju?

Oczekuje się, że turniej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku będzie jednym z najcieplejszych w historii. W odpowiedzi na to zagrożenie, podczas MŚ 2026 wprowadzono obowiązkowe trzyminutowe przerwy na nawodnienie, które będą zarządzane w połowie każdej części meczu. Czas ten ma pozwolić piłkarzom na uzupełnienie płynów i obniżenie temperatury ciała niezależnie od warunków na stadionie.

Decyzja międzynarodowych władz piłkarskich natychmiast spotkała się z głosami sprzeciwu. Krytycy argumentują, że takie pauzy niszczą płynność gry, a trenerzy wykorzystują je do przekazywania założeń taktycznych swoim zawodnikom. Część ekspertów naukowych zwraca ponadto uwagę, że trzy minuty to zbyt krótki czas, aby zapewnić realne korzyści zdrowotne przy ekstremalnych upałach.

- Kiedy patrzymy na trzyminutowe przerwy na nawodnienie, tak naprawdę traktujemy je jako sposób na złagodzenie wszelkich potencjalnych zagrożeń, które mogłyby doprowadzić do incydentu lub sytuacji kryzysowej – powiedział Joshua L. DeVincenzo, zastępca dyrektora ds. badań stosowanych w Narodowym Centrum Gotowości na Katastrofy Uniwersytetu Columbia.

Jak na przepisy reaguje organizacja FIFA?

Światowa centrala piłkarska odpiera zarzuty i podkreśla, że jej głównym celem jest zapewnienie identycznych warunków dla wszystkich zespołów. Organizacja opiera swoje zasady na analizach z Klubowych Mistrzostw Świata w USA, gdzie w niektórych miastach temperatura przekraczała 35 stopni Celsjusza. Przerwy nie podobają się jednak szkoleniowcom, według których pauzy mają sens wyłącznie przy wyjątkowo trudnej pogodzie, a nie podczas każdego spotkania na mistrzostwach.

Według analiz naukowych z 2024 roku trzyminutowa przerwa może obniżyć temperaturę ciała sportowca o 0,4 stopnia Celsjusza i poprawić jego samopoczucie. Warunkiem skuteczności jest jednak wypicie chłodnej wody w określonej ilości oraz zastosowanie ręcznika z lodem na ramiona. Badacze potwierdzają, że w warunkach meczowych zawodnicy rzadko wykorzystują te metody w optymalny sposób, co znacznie ogranicza pozytywne skutki.

- Często widzimy, że zawodnicy piją tylko kilka łyków wody podczas tych przerw i nie używają ręczników z lodem. To robi dużą różnicę, ponieważ testowaliśmy również sytuację, w której robiono tylko przerwę, bez spożywania płynów, a ręcznik z lodem był przewieszony przez ramiona, i zaobserwowaliśmy niewielki efekt – zauważył Julien Periard, współautor badania i dyrektor Instytutu Badań nad Sportem i Ćwiczeniami Uniwersytetu w Canberze.