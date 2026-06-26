MŚ 2026 i historyczny wyczyn piłkarzy. Kto zdobył wyjątkową bramkę

Rekord goli na MŚ 2026 pobity

Amerykanin Auston Trusty zapisał się w historii piłki nożnej podczas meczu grupy D. Reprezentant Stanów Zjednoczonych trafił do bramki Turcji już w trzeciej minucie spotkania. To uderzenie okazało się rekordowym, 173. golem trwającego mundialu. Tym samym poprawiono dotychczasowy najlepszy wynik, który ustanowiono przed czterema laty w Katarze. Wówczas podczas całych rozgrywek piłkarze zdobyli łącznie 172 bramki we wszystkich spotkaniach.

Zaledwie kilka chwil po historycznym trafieniu dla gospodarzy doszło do wyrównania wyniku. Turecki zawodnik Arda Guler pokonał bramkarza rywali, zapisując na swoim koncie gola numer 174. Po upływie pierwszego kwadransa tablica wyników wskazywała remis 1:1, a do przerwy goście prowadzili z USA 2:1. Równolegle rozgrywano starcie Paragwaju z Australią, a obie te rywalizacje stanowiły 59. oraz 60. mecz obecnego turnieju. Zmagania w Ameryce Północnej obejmują w tej edycji rekordowe 104 mecze, podczas gdy na poprzednich mistrzostwach rozegrano zaledwie 64 potyczki.

Ilu kibiców oglądało mecze na stadionach?

Turniej organizowany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku przyciąga ogromne tłumy na trybuny. Zaledwie kilka godzin przed ustanowieniem strzeleckiego rekordu poinformowano o innym historycznym osiągnięciu. Oficjalne statystyki wykazały, że pierwsze 56 spotkań turnieju obejrzało na żywo 3 605 357 widzów. Taka liczba sympatyków futbolu na obiektach sportowych przewyższa najwyższy dotychczasowy wynik zanotowany na światowym czempionacie. Rozbudowany format mistrzostw sprzyja biciu kolejnych barier organizacyjnych.

Poprzedni rekord frekwencji pochodził z 1994 roku, kiedy głównym gospodarzem były również Stany Zjednoczone. Wtedy zmagania najlepszych piłkarskich reprezentacji globu śledziło na stadionach dokładnie 3 587 538 fanów z całego świata. Należy jednak przypomnieć, że tamta historyczna impreza składała się zaledwie z 52 zaplanowanych meczów. Tegoroczne mistrzostwa potrwają aż do 19 lipca, co daje szansę na dalsze śrubowanie imponujących statystyk. Zwiększona liczba uczestników oraz spotkań gwarantuje osiąganie zupełnie nowych rezultatów na trybunach.