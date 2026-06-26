Mistrzostwa świata 2026 trwają. Kto stanie na drodze Szwecji w 1/16 finału?

Oczekiwanie na rywala w mistrzostwach świata

Piłkarska reprezentacja Szwecji prowadzona przez Grahama Pottera po remisie 1:1 z Japonią zajęła trzecie miejsce w grupie F. Spotkanie odbyło się na stadionie w Arlington w pobliżu Dallas. Brak możliwości szybkiego rozpoczęcia analizy taktycznej sprawia, że zespół skupi się obecnie na odpoczynku i regeneracji fizycznej. Selekcjoner drużyny narodowej traktuje aktualną sytuację jako interesujący element turnieju. Uzyskany wynik w pełni satysfakcjonuje angielskiego trenera zespołu ze Skandynawii.

Obecny format rozgrywek zakłada awans do kolejnej rundy z pierwszych i drugich miejsc w każdej z dwunastu grup. Dodatkowo stawkę uzupełnia osiem zespołów, które uzyskają najlepszy bilans punktowy spośród drużyn z trzecich lokat. Konkretny układ drabinki turniejowej zostanie ustalony dopiero po zakończeniu wszystkich spotkań grupowych. Przed rozpoczęciem zmagań międzynarodowa organizacja FIFA wyliczyła aż 495 możliwych wariantów zestawienia par pucharowych. Szwedzcy kibice i piłkarze muszą z tego powodu cierpliwie czekać na ostateczne rozstrzygnięcia na pozostałych arenach.

- To też fajna część tego turnieju - ocenił Anglik.

- Niewiedza, kto będzie rywalem, to wyzwanie, któremu stawimy czoła. Bardzo cieszymy się, że dotarliśmy do tego etapu - powiedział.

- Trudno gra się przeciwko Japonii, która ma bardzo dobrą etykę pracy. Moim zdaniem remis jest sprawiedliwy. Byliśmy lepsi w drugiej połowie, zareagowaliśmy dobrze. Jeden punkt nas satysfakcjonuje - zapewnił Potter.

Z kim zagra reprezentacja Japonii?

Rywalizacja w grupie F zakończyła się ostatecznie zwycięstwem reprezentacji Holandii, która zmierzy się z Marokiem. Azjatycka drużyna narodowa uplasowała się na drugiej pozycji i w kolejnym meczu powalczy z Brazylią. Trener Japończyków, Hajime Moriyasu, otwarcie wyraża wielką satysfakcję z dotychczasowego przebiegu całej imprezy sportowej. Zespół od samego początku zakładał awans i konsekwentnie zrealizował swoje wcześniejsze założenia sportowe. Szkoleniowiec traktuje nadchodzące starcie jako cenne doświadczenie i szansę na odniesienie prestiżowego sukcesu.

W październiku ubiegłego roku Japończycy niespodziewanie wygrali w spotkaniu towarzyskim z reprezentacją Brazylii 3:2. Zespół z Ameryki Południowej dysponuje ogromną siłą, co zwiastuje niezwykle zacięty i interesujący pojedynek na boisku. Sztab szkoleniowy azjatyckiej drużyny deklaruje pełne zaangażowanie w przygotowania do pucharowej potyczki. Rywale wyjdą na murawę z ogromną motywacją, pamiętając wynik poprzedniego bezpośredniego starcia. Moriyasu z dużym optymizmem i sportową radością oczekuje na nadchodzące ważne zawody.

- Jesteśmy na drugim miejscu, zasłużenie. Kiedy tu przyjechaliśmy, chcieliśmy awansować, i dokonaliśmy tego. Mecz z Brazylią będzie fantastycznym doświadczeniem. Wiemy, że nie jesteśmy bez szans na zwycięstwo. Teraz naszym celem jest przejście kolejnej rundy i będziemy się do tego przygotowywać - zapowiedział Japończyk.