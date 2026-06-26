Awans reprezentacji Szwecji na MŚ 2026. Zobacz z kim zagrają o puchar

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-26 5:17

Reprezentacja Szwecji na MŚ 2026 wywalczyła awans do 1/16 finału. Remis 1:1 z Japonią w Arlington koło Dallas okazał się kluczowy dla losów drużyny. Szwedzkie media podkreślają wagę tego nerwowego spotkania, które utrzymało Skandynawów w grze o najważniejsze trofeum na amerykańskich boiskach.

Noga piłkarza w czarnym bucie piłkarskim, z białymi paskami, uderzająca białą piłkę na zielonej trawie, z widocznymi kawałkami wyrwanej murawy. Zdjęcie ilustruje intensywność meczów reprezentacji Szwecji, o której więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w czarnym bucie uderza w białą piłkę na zielonej murawie, rozrzucając źdźbła trawy.

Trudny mecz w Arlington i kluczowy gol

Szwedzcy dziennikarze określili spotkanie w Arlington jako niezwykle nerwowy spektakl. Pierwsza połowa meczu nie zachwyciła kibiców, a gra reprezentacji Szwecji poprawiła się dopiero po utracie gola. Skandynawowie musieli odrobić straty, aby zdobyć punkt gwarantujący im dalszy udział w turnieju.

Dziennik "Aftonbladet" uznał Anthony'ego Elangę za niezaprzeczalnego bohatera tego starcia. To jego precyzyjne trafienie zapewniło zespołowi remis. Gazeta przypomniała również, że drużyna miała ogromne problemy w eliminacjach i awansowała dopiero po barażu z reprezentacją Polski.

„dał nam upragnione wyjście z grupy”

Kto będzie kolejnym rywalem w fazie pucharowej?

Zdaniem gazety "Expressen", wyjście z grupy z trzeciej pozycji nie jest idealnym scenariuszem. Osiągnięto jednak główny cel pierwszej fazy turnieju. "Dagens Nyheter" zaznaczył, że Szwecja znalazła się w gronie ośmiu najlepszych drużyn z trzecich miejsc, co daje prawo gry w 1/16 finału.

Obecnie nie jest jeszcze znany dokładny przeciwnik Szwedów w kolejnej rundzie. Lokalni komentatorzy typują, że będzie to Francja lub Norwegia. Wśród potencjalnych rywali wymienia się również reprezentację Niemiec, co zapowiada kolejne trudne starcie na mistrzostwach.

„nasza amerykańska, piłkarska przygoda dalej trwa”