Awans reprezentacji Szwecji na MŚ 2026. Zobacz z kim zagrają o puchar

Trudny mecz w Arlington i kluczowy gol

Szwedzcy dziennikarze określili spotkanie w Arlington jako niezwykle nerwowy spektakl. Pierwsza połowa meczu nie zachwyciła kibiców, a gra reprezentacji Szwecji poprawiła się dopiero po utracie gola. Skandynawowie musieli odrobić straty, aby zdobyć punkt gwarantujący im dalszy udział w turnieju.

Dziennik "Aftonbladet" uznał Anthony'ego Elangę za niezaprzeczalnego bohatera tego starcia. To jego precyzyjne trafienie zapewniło zespołowi remis. Gazeta przypomniała również, że drużyna miała ogromne problemy w eliminacjach i awansowała dopiero po barażu z reprezentacją Polski.

„dał nam upragnione wyjście z grupy”

Kto będzie kolejnym rywalem w fazie pucharowej?

Zdaniem gazety "Expressen", wyjście z grupy z trzeciej pozycji nie jest idealnym scenariuszem. Osiągnięto jednak główny cel pierwszej fazy turnieju. "Dagens Nyheter" zaznaczył, że Szwecja znalazła się w gronie ośmiu najlepszych drużyn z trzecich miejsc, co daje prawo gry w 1/16 finału.

Obecnie nie jest jeszcze znany dokładny przeciwnik Szwedów w kolejnej rundzie. Lokalni komentatorzy typują, że będzie to Francja lub Norwegia. Wśród potencjalnych rywali wymienia się również reprezentację Niemiec, co zapowiada kolejne trudne starcie na mistrzostwach.