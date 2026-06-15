Mousse Gueye w Bogdance LUK Lublin. Kto jeszcze wzmocnił drużynę?

Mousse Gueye wzmacnia skład wicemistrza Polski

Władze klubu poinformowały wcześniej o pozyskaniu dwóch utalentowanych japońskich siatkarzy. Do drużyny dołączyli przyjmujący Ran Takahashi oraz libero Tomohiro Ogawa. Obaj zawodnicy zaprezentowali znakomitą formę podczas niedawnego turnieju Ligi Narodów w chińskim Linyi. Reprezentacja Japonii pokonała tam Polskę 3:2, a najskuteczniejszym graczem meczu został Takahashi, który zapisał na swoim koncie 26 punktów.

Nowy nabytek klubu to 29-letni środkowy, który do sezonu 2022/2023 występował we francuskich zespołach, takich jak Narbone Volley, Chaumont Volley-Ball i Nantes Reze Metropole Volley. Francuz wywalczył w swojej karierze Superpuchar i Puchar Francji, a także dwa brązowe medale ligowe. W kolejnych latach reprezentował barwy ukraińskiego Barkomu Każany Lwów oraz włoskiego Gas Sales Bluenergy Piacenza. Wraz z reprezentacją narodową triumfował w Lidze Narodów w 2022 roku, a rok wcześniej zdobył w tych rozgrywkach brązowy medal.

"Mousse to siatkarz, który oferuje więcej niż tylko dobre statystyki. Jego kreatywność i brawura z pewnością podniosą temperaturę emocji na trybunach, ilekroć pojawi się na parkiecie. Struktura naszej drużyny pozwoli w najbliższym sezonie na urozmaicenie rozkładu ataku, a Mouse znakomicie uzupełni tę układankę. Wierzę, iż jego łatwość adaptacji sprawi, że szybko wypracuje z naszymi rozgrywającymi unikalne sposoby kończenia akcji ze środka" - powiedział Krzysztof Skubiszewski, prezes Bogdanki LUK Lublin.

Kto opuścił drużynę Bogdanki LUK Lublin?

Szkoleniowcem lubelskiego zespołu pozostanie znany francuski trener Stephane Antiga. W kadrze na nadchodzący sezon znaleźli się zawodnicy stanowiący trzon dotychczasowego składu. W klubie zagrają między innymi Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Jakub Wachnik, Marcin Komenda, Daenan Gyimah, Aleks Grozdanow, Mateusz Malinowski oraz Kewin Sasak. Władze drużyny stawiają na stabilizację rotacji po historycznym sukcesie minionych rozgrywek.

Po ostatnim sezonie z klubem pożegnało się jednak pięciu dotychczasowych siatkarzy. Szeregi zespołu opuścili Thales Hoss, Fynnian McCarthy, Jackson Young, Hilary Henno oraz Maciej Czyrek. Brazylijski libero zdecydował się na transfer do pierwszoligowej drużyny PZL LEONARDO Avia Świdnik. Zmiany kadrowe następują po niezwykle udanym roku, w którym lublinianie zdobyli wicemistrzostwo kraju, Puchar Polski, Superpuchar Polski i dotarli aż do ćwierćfinału prestiżowej Ligi Mistrzów.