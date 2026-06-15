Oszuści na policjanta w Sopocie. Chcieli wyłudzić 30 tysięcy od 76-latki

Sopot: Oszuści "na policjanta" dzwonią do 76-latki. Chcieli wyłudzić 30 tysięcy złotych

Przestępczy proceder rozpoczął się od starannie przygotowanej legendy. Najpierw do 76-letniej mieszkanki Sopotu zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika poczty, zapowiadając list z ZUS, co miało uśpić jej czujność. Następnego dnia skontaktował się z nią rzekomy policjant, który przekonywał, że kobieta jest celem oszustów i bierze udział w tajnej akcji mającej na celu ich schwytanie. Podczas długiej rozmowy, w której fałszywy funkcjonariusz starał się brzmieć jak najbardziej wiarygodnie, seniorka przyznała, że w domu przechowuje oszczędności w wysokości 30 tysięcy złotych. Oszuści umiejętnie manipulowali rozmową, sprawiając wrażenie, że w sprawę zaangażowanych jest kilku różnych funkcjonariuszy.

Finał oszustwa w Sopocie. Czujna seniorka i zasadzka policji na "odbieraka"

Przełom w sprawie nastąpił, gdy do drzwi mieszkania seniorki zapukał mężczyzna, który miał odebrać pieniądze w celu ich rzekomego zabezpieczenia. Właśnie wtedy 76-latka nabrała poważnych podejrzeń co do całej sytuacji i zorientowała się, że może to być próba wyłudzenia pieniędzy. Niemal w tym samym czasie prawdziwi policjanci z Sopotu, którzy już wcześniej mieli na oku 19-latka, prowadzili obserwację budynku. Gdy tylko młody mężczyzna, pełniący rolę tak zwanego „odbieraka”, opuścił blok, został natychmiast zatrzymany przez czekających na niego funkcjonariuszy.

Dwóch nastolatków z zarzutami. Policja apeluje o ostrożność

Sprawna praca operacyjna sopockich kryminalnych, wspieranych przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, szybko doprowadziła do drugiego zatrzymania. Wkrótce w ręce śledczych wpadł 18-letni mieszkaniec Gdyni, który również był zamieszany w przestępczy proceder. Obaj młodzi mężczyźni usłyszeli już zarzuty usiłowania oszustwa, a sąd zdecydował o zastosowaniu wobec nich dozoru policyjnego. Przy tej okazji funkcjonariusze ponownie apelują, by nigdy nie ufać osobom, które przez telefon podają się za policjantów i proszą o przekazanie pieniędzy, gdyż jest to typowa metoda działania oszustów. W razie wątpliwości należy natychmiast się rozłączyć i zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl