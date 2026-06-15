Kradzież Mercedesa w Słubicach. Policja odzyskała auto skradzione w Niemczech

Dzięki sprawnym działaniom kryminalnych ze Słubic udało się namierzyć i odzyskać luksusowego Mercedesa. Funkcjonariusze w piątek, 12 czerwca, zlokalizowali poszukiwany pojazd na jednym z parkingów na terenie miasta. Szybko ustalono, że samochód o wartości 80 tysięcy złotych figurował w systemach jako skradziony na terenie Niemiec. W związku ze sprawą zatrzymano 42-letniego mężczyznę, który jest podejrzewany o dokonanie tej kradzieży. Odzyskany Mercedes został zabezpieczony i trafił na policyjny parking, skąd wkrótce wróci do prawowitego właściciela.

42-latek z zarzutami. Co grozi za krótkotrwałe użycie pojazdu?

Zatrzymany przez słubicką policję 42-latek usłyszał już zarzuty. Mężczyzna będzie odpowiadał za zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, co jest przestępstwem opisanym w kodeksie karnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za tego typu czyn grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Ostateczny wymiar kary dla podejrzanego zostanie ustalony przez sąd, przed którym wkrótce stanie.

Źródło: Policja.pl