Mundial 2026 jak amerykańskie ligi. Infantino ogłasza przełomową nagrodę dla mistrzów

Prezydent FIFA zrywa z dotychczasowymi zwyczajami, decydując się na zupełnie nowe podejście do nagradzania mistrzów świata.

Triumfatorzy mundialu, na wzór zawodników NBA, dostaną specjalne, spersonalizowane pierścienie. Decyzja ta wzbudziła już sporo emocji.

Wartość tych pamiątkowych przedmiotów będzie ogromna. Kto zapisze się na kartach historii i zdobędzie te unikatowe błyskotki?

Gianni Infantino wprowadza pierścienie mistrzowskie. FIFA zaskakuje kibiców

Prezydent FIFA, Gianni Infantino, zdecydował się na krok, który z pewnością przejdzie do historii futbolu. Oprócz legendarnego Pucharu Świata, najlepsza reprezentacja globu otrzyma coś zupełnie nowego – spersonalizowane pierścienie pamiątkowe. To rozwiązanie znane doskonale zza oceanu, gdzie podobne trofea wręcza się po zwycięstwach w NBA czy NFL.

Taka zmiana wywołała spore poruszenie. Pojawiają się głosy, że to ukłon w stronę amerykańskiego stylu i komercjalizacji sportu. Jasne jest jedno – Gianni Infantino zadbał o to, by o finale mówiło się nie tylko ze względu na wynik sportowy.

Przeczytaj także: Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire przesunięty przez zanieczyszczenie powietrza

Szybki quiz o 1. kolejce mundialu 2026. Pamiętasz, co się działo? Leo Messi, Vozinha, Szymon Marciniak Pytanie 1 z 15 W pierwszym meczu MŚ 2026, Meksyk wygrał 2:0. Kto był przeciwnikiem współgospodarzy? RPA Czechy Korea Południowa Następne pytanie

Mistrzowskie pierścienie FIFA. Co znajdzie się na nowych nagrodach?

Nowe trofea mają być prawdziwymi dziełami sztuki. Na jednym boku pierścienia wygrawerowany będzie Puchar Świata, natomiast drugi zostanie w pełni spersonalizowany, aby nawiązywać do zwycięskiej ekipy. To jednak nie wszystko, co przygotowała federacja.

- Każdy pierścień będzie częścią ściśle limitowanej edycji, liczącej zaledwie 2026 indywidualnie numerowanych egzemplarzy. 30 z nich zostanie wręczonych zwycięskiej drużynie, a 1996 zostanie udostępnionych kibicom na całym świecie

Z oficjalnego komunikatu FIFA wynika, że również najbogatsi kibice będą mogli wejść w posiadanie tych unikatowych pamiątek. Będzie to szansa na zdobycie fizycznego fragmentu mundialowej historii.

Finał mundialu pod Nowym Jorkiem. Kto zdobędzie wyjątkowe trofeum?

Decydujące starcie mistrzostw świata odbędzie się w iście amerykańskim stylu. Finał zaplanowano na niedzielę o 21:00 polskiego czasu. Mecz zostanie rozegrany w East Rutherford, w pobliżu Nowego Jorku, na terytorium kojarzonym z Donaldem Trumpem.

Tuż po zakończeniu spotkania kapitan i selekcjoner wygranej reprezentacji otrzymają wstępne wersje pierścieni. Te właściwe, spersonalizowane, zostaną przygotowane po zakończeniu mistrzostw i wręczone drużynie w późniejszym czasie. Niedzielny finał przyniesie odpowiedź na pytanie, czy po to historyczne wyróżnienie sięgną Hiszpanie czy Argentyńczycy.