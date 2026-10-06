Anastazja Kuś rozpoczęła studia. 19-latka już zachwyca na uczelni!

Anastazja Kuś rozpoczęła studia. Wybrała znaną uczelnię

Utalentowana sprinterka pojawiła się na oficjalnej inauguracji roku akademickiego 2026/2027 renomowanej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Młoda gwiazda sportu postawiła tego dnia na bardzo tradycyjny i wysoce elegancki ubiór. Biegaczka założyła klasyczną togę oraz biret, dzięki czemu doskonale wpisała się w poważny charakter wydarzenia, zachowując przy tym swój ogromny urok osobisty.

Nie żyje Jacek Ziober. Zmagał się z poważną chorobą. Przed śmiercią stracił uzębienie

Zaraz po zdaniu egzaminu dojrzałości Anastazja Kuś podjęła ostateczną decyzję o swojej edukacji, stawiając na jedną z najwyżej ocenianych szkół wyższych w kraju, co od razu odbiło się szerokim echem wśród jej sympatyków.

Sportsmenka nie kazała długo czekać swoim obserwatorom w mediach społecznościowych na relację z tego wyjątkowego dnia. Na jej internetowym profilu błyskawicznie pojawiła się pamiątkowa fotografia z uroczystej inauguracji. „Oficjalnie studentka" – podsumowała krótko na Instagramie, udostępniając kadr w galowym stroju akademickim i nie kryjąc ogromnej satysfakcji z rozpoczęcia zupełnie nowego rozdziału.

Warszawska Akademia Leona Koźmińskiego to częsty wybór wśród sportowców, którym zależy na harmonijnym łączeniu kariery wyczynowej z wyższą edukacją. Sprinterkę czeka teraz nie lada sprawdzian, polegający na balansowaniu między ciężkimi treningami, zgrupowaniami i zawodami za granicą a regularnym zdawaniem sesji egzaminacyjnych. Fani lekkoatletyki są jednak pewni, że 19-latka przeniesie swoją sportową zawziętość prosto do sal wykładowych.

Burza wokół Roberta Lewandowskiego. Jego klub z Chicago dolał oliwy do ognia!

Początek upragnionej ścieżki edukacyjnej jest dla Anastazji Kuś doskonałym zwieńczeniem rewelacyjnego roku, w którym sięgnęła po tytuł młodzieżowej mistrzyni świata na dystansie 400 metrów, a także wystąpiła w barwach Polski na seniorskich mistrzostwach Europy w Birmingham. Choć biegaczka trzyma na razie w tajemnicy swój dokładny kierunek studiów, można w ciemno zakładać, że do nauki podejdzie z równie dużym zaangażowaniem co do biegania!

ANASTAZJA KUŚ ODPOWIADA HEJTEROM: CHCĄ SIĘ WYBIĆ NA MOIM SUKCESIE

QUIZ. Studia w czasach PRL. Egzaminy były wtedy trudniejsze! Pytanie 1 z 12 1. W czasach PRL-u podczas rekrutacji na studia znaczenie miało m.in.: pochodzenie stan cywilny wyznanie Następne pytanie