Mistrzostwa Europy w szachach w Katowicach. W puli ogromne pieniądze i start młodego Polaka

Katowice staną się areną europejskich zmagań szachowych, przyjmując przeszło pół tysiąca zawodników oraz setkę utytułowanych arcymistrzów.

Rywalizacja o miano Indywidualnego Mistrza Europy potrwa od 7 do 19 kwietnia 2025 roku, a gracze podzielą między siebie 100 tysięcy euro.

Osiemnastoletni polski arcymistrz Jakub Seemann zmierzy się z europejską czołówką, łącząc sportowe wyzwania z nauką do egzaminu dojrzałości.

Nasz kraj coraz mocniej zaznacza swoją obecność na mapie globalnych wydarzeń szachowych, gwarantując kibicom niesamowite emocje na Śląsku.

Turniej szachowy w Arenie Katowice. Śląsk wita mistrzów

Już 7 kwietnia 2025 roku w nowoczesnej Arenie Katowice wystartują Indywidualne Mistrzostwa Europy w szachach, które należą do najbardziej prestiżowych imprez w tym sporcie. Stolica województwa śląskiego udostępnia graczom swój flagowy obiekt, po raz kolejny udowadniając doskonałe przygotowanie do goszczenia najważniejszych międzynarodowych zawodów.

– Nie ma co ukrywać, że Katowice to znakomite miejsce do organizacji wielkich wydarzeń sportowych – podkreśla wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. – Nasza arena jest dziś powodem do zazdrości dla wielu innych klubów i miast, a teraz zostaje oddana w ręce szachistów. Weźmie w nich udział ponad 500 szachistów z całego kontynentu, a wśród ponad 100 arcymistrzów, których będziemy gościć, znajdują się postacie stanowiące absolutną czołówkę światowych szachów.

W historii krajowych rozgrywek w szachach klasycznych nigdy wcześniej nie zgromadzono w jednym turnieju tak imponującej liczby wybitnych graczy. Stawką tych zmagań jest nie tylko prestiżowe trofeum, ale również oficjalna przepustka do udziału w Pucharze Świata.

– W tym roku miasto z szachowej stolicy Polski staje się szachową stolicą Europy – mówi Łukasz Turlej, sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. – Mamy rekordową liczbę zgłoszeń: ponad 500 graczy, w tym ponad 100 arcymistrzów. Zawodnicy będą walczyć nie tylko o medale, ale też o wejściówki do Pucharu Świata, a więc absolutnie topowej światowej imprezy.

Jakub Seemann zagra w Katowicach. 18-latek godzi sport z maturą

W ogromnym gronie utytułowanych zawodników zaprezentuje się między innymi Jakub Seemann, osiemnastoletni szachista reprezentujący Polskę. Wybitnie uzdolniony nastolatek musi obecnie dzielić swój czas między wielogodzinne przygotowania do partii a naukę do zbliżających się egzaminów maturalnych, zachowując przy tym ogromny dystans do nadchodzącej rywalizacji na najwyższym szczeblu.

– Na pewno pojawiają się już lekkie emocje. Im bliżej turnieju, tym są one większe, ale te najwyższe przyjdą, kiedy zaczniemy grać – mówi 18-letni polski arcymistrz. – Szachy są dla mnie zabawą. Trenuję i gram bardzo dużo, bo po prostu kocham to robić. Nie lubię stawiać sobie konkretnych oczekiwań co do wyniku. Na pewno dam z siebie 100 procent. Chcę się przede wszystkim dobrze bawić, fajnie spędzić czas i dać z siebie wszystko. Co z tego wyjdzie – zobaczymy.

Nagrody na mistrzostwach w szachach. Ogromne pieniądze dla zwycięzcy

Finansowy wymiar tego wydarzenia robi gigantyczne wrażenie, ponieważ całkowita pula nagród do zdobycia osiągnęła pułap 100 tysięcy euro. Triumfator całych zawodów, które potrwają aż do 19 kwietnia, wyjedzie ze Śląska bogatszy o 20 tysięcy euro. Fani tej dyscypliny nie będą musieli długo czekać na kolejne wrażenia, gdyż już w maju stolica Polski ugości ścisłą czołówkę zawodników podczas jubileuszowego turnieju Super Rapid & Blitz Poland z udziałem aktualnego mistrza świata. Nasz kraj konsekwentnie buduje swoją pozycję kluczowego gracza na mapie najważniejszych imprez szachowych o zasięgu globalnym.